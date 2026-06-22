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Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…
Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…
Bu yılın başında 19 yıllık evliliklerini bitiren Nicole Kidman ve Keith Urban, boşanma sonrası sergiledikleri duruşla herkesi şaşırttı. Peş peşe gelen özel günlerde birbirlerini unutmayan ünlü ikili, sosyal medyadan karşılıklı hamleler yaptı. İşte eski eşlerin o dikkat çeken paylaşımları…
Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 13:34