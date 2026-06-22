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Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Bu yılın başında 19 yıllık evliliklerini bitiren Nicole Kidman ve Keith Urban, boşanma sonrası sergiledikleri duruşla herkesi şaşırttı. Peş peşe gelen özel günlerde birbirlerini unutmayan ünlü ikili, sosyal medyadan karşılıklı hamleler yaptı. İşte eski eşlerin o dikkat çeken paylaşımları…

Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 13:34
Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Nicole Kidman ile Keith Urban, yıllar boyunca Hollywood'un en uyumlu ve örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak yaklaşık 20 yıla yayılan birlikteliklerinin ardından yollarını ayırmaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

19 yılı evlilikle geçen ilişkilerinin sona ermesi hayranlarını şaşkına çevirirken, çiftin ayrılık sürecine dair uzun süre sessiz kalması da dikkat çekmişti.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Uzun süren bu sessizlik, eski eşlerin sosyal medyadaki karşılıklı özel gün kutlamalarıyla son buldu. İlk olarak 58 yaşındaki Keith Urban, eski eşi Nicole Kidman'ın 59. yaş gününde ona mutlu yıllar dileklerini iletti. Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Doğum günün kutlu olsun, Nicole Mary!" yazarak eski eşini bu özel gününde unutmadı.

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Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Ünlü şarkıcının bu hamlesine, güzel oyuncudan anlamlı bir zamanlamayla karşılık geldi. Babalar Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nicole Kidman, hem 2014'te kaybettiği babası Antony Kidman'ı andı hem de eski eşinin kızları Sunday Rose ve Faith Margaret ile olan bir karesine yer verdi.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Ünlü yıldız, yayınladığı fotoğrafların altına tüm babaların gününü kutlayan genel bir not düşerek Keith Urban'ın jestini karşılıksız bırakmadı.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

İŞTE ESKİ EŞLERİN BOŞANMA SÜRECİNDE YAŞANAN TÜM OLAYLAR VE DETAYLARI!

Hollywood'un en uzun soluklu çiftlerinden Nicole Kidman ve Keith Urban, yaklaşık yirmi yıllık evliliklerinin ardından resmen boşandı. 6 Ocak 2026 tarihli Tennessee mahkeme kayıtlarına göre, çiftin boşanma süreci dosyanın açılmasından dört ay sonra tamamlandı. Ayrılık haberleri ilk olarak Ağustos 2025'te gündeme gelmiş ve Kidman, "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

MAL PAYLAŞIMI VE NAFAKA KARARI

Mahkeme belgeleri, çiftin boşanma detayları üzerinde davanın başından itibaren anlaştığını gösteriyor. Tarafların imzaladığı anlaşmaya göre, herkes kendi kişisel mülklerini, tröstlerini ve ticari varlıklarını koruyacak; bu da evlilik öncesi bir anlaşmanın (prenuptial agreement) varlığına işaret ediyor.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Ayrıca, tarafların birbirine herhangi bir eş nafakası ödemeyeceği karara bağlandı. Çiftin 50 milyon dolar değerindeki emlak portföyünün nasıl paylaşılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

VELAYET DÜZENLEMESİ

Çiftin 17 yaşındaki kızı Sunday ve 15 yaşındaki kızı Faith'in velayet düzenlemesi de belli oldu. Anlaşmaya göre Nicole Kidman, çocukların birincil ebeveyni olarak belirlendi. Çocuklar yılın 306 gününü anneleriyle, 59 gününü ise babaları Keith Urban ile geçirecek. İştirak nafakası ödenmeyecek olsa da, çocukların sağlık ve eğitim gibi konulardaki kararları ortak alınacak.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Özellikle dikkat çeken bir maddeye göre, taraflar çocukların psikolojik sağlığını korumak adına birbirleri veya aileleri hakkında "kötü konuşmama" sözü verdi.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

KİDMAN'DAN İLK SİNYALLER

Boşanma hakkında doğrudan bir açıklama yapmayan 57 yaşındaki Kidman, yakın zamanda Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda zorlu bir süreçten geçtiğini ima etmişti. Ünlü oyuncu, "Ne kadar acı verici veya yıkıcı olursa olsun, bir çıkış yolu olduğunu bilmek gerekir. Yavaşça hareket ederseniz, bu his geçecektir," ifadelerini kullanarak yaşadığı süreci özetledi.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KEITH URBAN'IN "PİŞMANLIĞI" KONUŞULUYORDU!

Eylül ayında yollarını ayıran çiftin boşanmasının ardından Urban'ın kendini her zamankinden daha izole hissettiği iddia edildi. Bir kaynak, ünlü müzisyenin hem maddi hem de duygusal açıdan zor bir süreçten geçtiğini ileri sürdü.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Son dönemde özel davetlerde sahne alan 58 yaşındaki müzisyenin, bu süreçte kendini daha da yalnız hissettiği öne sürüldü. "Keith şu anda yorgun, izole ve hiç hayal etmediği bir gelecekle yüzleşiyor" ifadeleri dikkat çekti.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Aynı kaynak, Urban'ın yalnızca eşini değil, en yakın dostunu da kaybettiğini düşündüğünü belirterek, "Nicole onun en büyük destekçisiydi. Şimdi sık sık 'Acaba çok büyük bir hata mı yaptım?' diye sorguluyor" dedi.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Öte yandan Nicole Kidman cephesinde tablo daha farklı görünüyor. Ünlü oyuncunun boşanma sürecinin kamuoyuna yansımasından önce oldukça stres yaşadığı, ancak sürecin netleşmesiyle birlikte kızlarına ve geleceğine odaklandığı belirtiliyor.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Nicole Kidman, 29 Eylül'de duyurduğu ayrılığın ardından, 30 Eylül'de resmi olarak boşanma davası açtı. "Uzlaşmaz farklılıklar" gerekçesiyle yapılan başvuruda, Kidman'ın çocukların birincil ikamet ebeveyni olmayı talep ettiği de öğrenildi.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

İddialara göre çiftin evliliği 2025 yazının başında sarsılmaya başladı. Aylar süren sessiz bir ayrılık ve yoğun iş temposu, iki ünlü ismin yollarını ayırmasına neden oldu.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Boşanmanın yankıları sürerken, Keith Urban'ın pişmanlık yaşayıp yaşamadığı ise magazin dünyasında merak konusu olmaya devam ediyor.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman ile 2006 yılında nikah masasına oturduğu eşi, country müziğin efsane ismi Keith Urban boşanma kararı almıştı. ABD'nin önde gelen magazin sitesi TMZ'nin duyurduğu habere göre, çiftin bu yazın başından beri ayrı yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Eski eşler birbirlerinin özel gününü unutmadı! Nicole Kidman ve Keith Urban’dan peş peşe paylaşım geldi…

Çifte yakın kaynaklar, Kidman'ın evliliğini kurtarmak için çabaladığı ancak Urban'ın ilişkiyi bitirme kararı aldığını konuşuyordu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör