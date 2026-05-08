Eski eşler cenazede bir araya geldi! Hülya Avşar ve Feraya Tanyolaç Kaya Çilingiroğlu’nu acı gününde yalnız bırakmadı!

Sanat hayatına 1966'da Selim Özer Orkestrası'nda vokalist olarak başlayan Taneri, aynı yıl orkestrayla "Her Yerde Kar Var" plağını doldurdu.

Daha sonra Durul Gence Orkestrası'na katılan sanatçı, 1968'de Durul Gence Beşlisi ile "Sen Sen Sen" plağına imza attı.

Mehmet Taneri, Doruk Onatkut Orkestrası ile de çalışarak, 1969'da "Seni Sevmek" ve "Ben Sevilmeyi Bilmezdim" eserlerinin yer aldığı 45'liğini yaptı.