Eski eşler cenazede bir araya geldi! Hülya Avşar ve Feraya Tanyolaç Kaya Çilingiroğlu'nu acı gününde yalnız bırakmadı!

Kaya Çilingiroğlu'nun dayısı Mehmet Taneri, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat camiasını üzen törende, Kaya Çilingiroğlu'nu eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç da yalnız bırakmadı.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 08.05.2026 10:09
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Mehmet Taneri'nin vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye yol açmıştı. 1960'lı ve 1970'li yıllarda müzik sahnesinde önemli bir çıkış yakalayan sanatçının ölüm haberi kısa sürede gündeme oturmuştu.

Acı haberi, yakın dostu Ali Kocatepe sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"İKİ AİLE ÇOK YAKINDIK"

Kocatepe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"60'ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60' ve 70'lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90'ların başlarında Sultanköy'de komşu olduk. Kızları Nükhet ve kızımız İlkyaz Kocatepe birlikte büyüdüler. İki aile çok yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun."

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Mehmet Taneri için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine sanatçının ailesi, sevenleri ve Melisa Sözen gibi birçok isim de katıldı.

Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç, Kaya Çilingiroğlu'nun dayısı Mehmet Taneri'nin İstanbul'daki cenaze töreninde bir araya geldi. Acı gününde Kaya Çilingiroğlu'nu yalnız bırakmayan eski eşler, törende yan yana görüntülendi.

"KANSERDİ, 4-5 SENEDİR UĞRAŞIYORDU"

Çilingiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taneri'ye rahmet dileyerek, "Çok düzgün bir insandı. Çok severdim. Hastaydı son dönemlerinde. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kanserdi, 4-5 senedir uğraşıyordu. Herkesin sonu burası. Yapacak bir şey yok. En son 15 gün önce görüştük. Evde tedavi görüyordu, sonra hastaneye yatırdılar. Daha sonra da vefat etti." dedi.

Ünlü sanatçı Mehmet Taneri, öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

1960'LI YILLARDA MÜZİK DÜNYASINA GİRDİ

Sanatçı, Emin ve Nükhet Taneri çiftinin üç çocuğundan biri olarak 1940'ta dünyaya geldi. Türk pop müziğinin erken dönemine adını yazdıran Taneri, döneminin sevilen erkek sanatçıları arasında yer aldı.

Sanat hayatına 1966'da Selim Özer Orkestrası'nda vokalist olarak başlayan Taneri, aynı yıl orkestrayla "Her Yerde Kar Var" plağını doldurdu.

Daha sonra Durul Gence Orkestrası'na katılan sanatçı, 1968'de Durul Gence Beşlisi ile "Sen Sen Sen" plağına imza attı.

Mehmet Taneri, Doruk Onatkut Orkestrası ile de çalışarak, 1969'da "Seni Sevmek" ve "Ben Sevilmeyi Bilmezdim" eserlerinin yer aldığı 45'liğini yaptı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör