Trend Galeri Trend Magazin Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, oldukça zayıf görünmesiyle ilgili konuştu.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 19.08.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 06:43
Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

Geçen yıl 47 kiloyken bu yıl 49 kiloya ulaştığını belirten Balta, şunları söyledi: "Zayıflığı takıntı haline getiren insanlar var. Ben onlardan değilim. Bazen fotoğraflarda çok zayıf olduğumu hissettiğim oluyor.

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

Ama bunun kontrolü benim elimde değildi. Eğer üzgün olursam canım bir şeye sıkılırsa hemen iştahım kesiliyor. Kilo almayı istedim, bunun için uğraştım ama amacım doğru kilo almaktı. Kas kütlem çoğalsın istedim. Geçen seneye göre daha iyi hissediyorum kendimi."

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

Öte yandan Derya Balta, eşi Hakan Balta ile mutlu evliliğiyle de alkış topluyor.

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

BEREN SAAT- KENAN DOĞULU

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

BENSU SORAL-HAKAN BAŞ

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Zayıflığı takıntı yapanlardan değilim

GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY