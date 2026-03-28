Kubat eridi bitti: Eski halinden eser kalmadı! Ünlü sanatçının inanılmaz değişimi! Bakın ne yapıyormuş...

Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat, son dönemde sesiyle değil, görenleri hayretler içinde bırakan radikal fiziksel değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düştü! Yıllardır sahnelerdeki heybetli duruşu ve kendine has yorumuyla hafızalara kazınan usta sanatçı, fazla kilolarına veda ederek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. "Fidayda"dan "Halkalı Şeker"e kadar pek çok ölümsüz esere hayat veren Kubat'ın iğne ipliğe döndüğü o son halini gören hayranları, ünlü ismi tanımakta güçlük çekti. Peki Kubat, zayıflamak için neler yaptı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 09:55
Türk halk müziğinin sevilen ismi Kubat, son dönemde sesi kadar fiziksel değişimiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllardır sahnelerdeki güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, fazla kilolarından kurtularak adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. "Fidayda"dan "Tiridine Bandım"a kadar pek çok ölümsüz esere hayat veren Kubat'ın bu radikal dönüşümü, hayranları arasında büyük bir merak konusu oldu.

Ünlü sanatçının eski haliyle bugünkü görüntüsü arasındaki keskin fark, değişiminin boyutunu gözler önüne seriyor. Bir hayli zayıfladığı görülen Kubat'ın bu fit halinin arkasında ise sıkı bir disiplin yatıyor.

Sanatçının yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; bu başarının sırrı düzenli spor, uzun yürüyüşler ve istikrarlı bir diyet programında saklı.

Takipçileri tarafından "Resmen gençleşmiş", "Tanımakta zorlandık" ve "Eski halinden eser kalmadı" yorumları yapılan ünlü türkücü, hem sahnelerdeki enerjisiyle hem de yeni fiziğiyle hayranlarından tam not aldı.

Disiplinli hayat tarzıyla pek çok kişiye ilham veren Kubat, şimdilerde hem müziğiyle hem de karizmatik yeni görüntüsüyle sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor.

EMRE KINAY DA VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN ÜNLÜLER ARASINDA!

Katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Emre Kınay, muhabirlerin dikkatinden kaçmayan fit görünümü üzerine sessizliğini bozdu.

Karşısındakinin "Kilo vermişsiniz, belli oluyor ve gayet fitsiniz" şeklindeki haklı övgüleri üzerine tebessüm eden Kınay, "Evet, 10-11 kilo verdim" diyerek büyük değişimini net rakamlarla doğruladı.

HEDEFİNDE DAHA FAZLASI VAR: İŞTE SON HALİ!

Ünlü oyuncunun bu yeni ve sağlıklı hali hayranlarından tam not alsa da, Kınay için süreç henüz bitmiş değil.

Çevresinden gelen "Değişiminiz dışarıdan çok belli oluyor" tepkilerine oldukça mütevazı bir şekilde yanıt veren başarılı oyuncu, "Biraz daha versem iyi olur sanki" diyerek zayıflama ve form tutma serüvenine hız kesmeden devam edeceğinin sinyallerini verdi.

MEHMET ŞEF'İN İĞNE İPLİĞE DÖNME SIRRINI DUYDUNUZ MU?

Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın geçirdiği dönüşüm, oldukça dikkat çekti.

"ZAYIFLIĞIMI TÜRK KAHVESİ VE LİMONA BORÇLUYUM"

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya "kiloları nasıl verdiğine dair" ise ilginç bir cevap verdi. Fit görüntüsüyle ilgili soruları yanıtlayan Yalçınkaya, zayıflama sürecindeki en büyük yardımcısını açıkladı.

Program yoğunluğu bittiğinde formuna daha kolay kavuştuğunu belirten şef, "Ciddi kilo verdiriyor" diyerek şu tüyoyu paylaştı:

"Kilo vermemi tamamen limon suyuna borçluyum. Her gün içtiğim Türk kahvesine yarım limon sıkıyorum. Bu yöntem metabolizmamı inanılmaz hızlandırdı."

ATA DEMİRER'E ESPRİLİ GÖNDERME

Bir muhabirin, "Bu zayıflama tüyosunu Ata Demirer'e de söyleyeceğim" sözleri üzerine kahkahalar havada uçuştu. Yalçınkaya, ünlü komedyenle olan dostluğuna atıfta bulunarak, "Denizin ortasında ona ahtapot pişirebileceği ekipman ve tencere gönderiyorum ben," diyerek espriyi patlattı.

DEMET AKALIN İSE ZAYIFLAYAN ÜNLÜLER İLE İLGİLİ TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ!

Magazin dünyasının tanınmış isimleri, son dönemde verdikleri kilolar ve geçirdikleri radikal değişimlerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kimi yoğun spor yaptığını, kimi tek öğün beslendiğini, kimi ise yemekle arasına mesafe koyduğunu iddia ederek bu değişimi savundu.

"DİYETLE ZAYIFLADIM" DİYENLERİ TOPA TUTTU!

Ancak ünlülerin bu zayıflama furyasına, dobralığıyla bilinen Demet Akalın'dan ezber bozan bir açıklama geldi.

Meslektaşlarının diyet ve spor iddialarını inandırıcı bulmayan Akalın, sosyal medya hesabından adeta savaş açtı.

"HEPSİ İĞNEYLE ZAYIFLADI"

Ünlü popçu, "Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın" sözleriyle sektördeki zayıflama sırrını ifşa etti. Akalın'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, diğer isimlerden bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Demet Akalın'ın ses getiren "zayıflama iğnesi" açıklamalarından sonra, gözler radikal değişimleriyle dikkat çeken ünlü isimlere kilitlendi. Bakın kim, nasıl kilo vermiş!

BÜLENT SERTTAŞ

Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çekiyor.

Sahne performansı, enerjisi ve sesiyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü, verdiği kilolarla da gündemde.

Serttaş, son olarak kısa sürede yaşadığı bu dönüşümün perde arkasını ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.

Hürriyet'e konuşan Serttaş, nasıl zayıfladığını anlatırken iğneye karşı mesafeli biri olduğunun özellikle altını çizerek "Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim. 3 ayda 18 kilo gitti. 3-4 kilo daha vermek istiyorum" dedi.

Öte yandan uzmanlar, son dönemde sıkça konuşulan bu tür kilo verme yöntemlerinin her birey için uygun olmayabileceğine dikkat çekiyor. Bu tarz uygulamaların mutlaka doktor gözetiminde ve kişiye özel planlanması gerektiği vurgulanırken, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Ünlü şarkıcı aynı zamanda her gün 1 saat yürüyüş yaptığını da açıkladı.