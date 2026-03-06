Trend
Eski manken Şenay Akay 14 yaşına giren üvey kızı Melek'in doğum gününü böyle kutladı! "Varlığına binlerce şükürler olsun"
2021 yılında Tarık Soner ile nikah masasına oturan Şenay Akay eşinin ilk evliliğinden olan kızı Melek'in doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Akay'ın 14 yaşına giren Melek'e sevgisi ise kalpleri ısıtıyor.
Giriş Tarihi: 06.03.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 09:26