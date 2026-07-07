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Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz'a şok suçlama: "Almanya'da oturmak için beni kullandı"

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bir şikayet dilekçesiyle dikkat çekici iddialar yargıya taşındı. "Resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarını içeren başvuruda; sürecin Almanya'ya uzanan boyutuna ve resmi evraklardaki şüpheli tutarsızlıklara dair adli inceleme talep ediliyor. Konunun detayları, adli makamların yapacağı soruşturma sonucunda netlik kazanacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:18 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 06:19
Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz’a şok suçlama: Almanya’da oturmak için beni kullandı

Biran Damla Yılmaz hakkında şaşırtan iddialar! Genç oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz’a şok suçlama: Almanya’da oturmak için beni kullandı

Aydın, Almanya'da oturum izni almak isteyen Biran Damla Yılmaz'ın sahte belge düzenlediğini, bu yüzden polisle başının derde girdiğini iddia etti

Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz’a şok suçlama: Almanya’da oturmak için beni kullandı

Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, eski sevgilisi Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarında bulundu.

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Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz’a şok suçlama: Almanya’da oturmak için beni kullandı

Dilekçede, Yılmaz'ın ilişkiyi Almanya'da oturum izni ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla kullandığı öne sürüldü.

Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz’a şok suçlama: Almanya’da oturmak için beni kullandı

Dilekçede ayrıca, Almanya'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığına da yer verildi.

Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz’a şok suçlama: Almanya’da oturmak için beni kullandı

Dilekçede en dikkat çeken iddia ise Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ve diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin yer aldığı yönünde oldu.

Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz’a şok suçlama: Almanya’da oturmak için beni kullandı

İNCELEME YAPILSIN
Şikayetçi taraf, bu durumun resmî belgede sahtecilik şüphesi doğurduğunu savunarak belgelerin kriminal incelemeye gönderilmesini istedi.

Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz’a şok suçlama: Almanya’da oturmak için beni kullandı

Eski sevgilisi, savcılıktan söz konusu iddiaların araştırılmasını, ilgili kurumlardan kayıtların istenmesini ve gerekli görülmesi halinde şüpheli hakkında koruma tedbirleri uygulanmasını talep etti.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör