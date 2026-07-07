Eski sevgilisinden Biran Damla Yılmaz'a şok suçlama: "Almanya'da oturmak için beni kullandı"
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bir şikayet dilekçesiyle dikkat çekici iddialar yargıya taşındı. "Resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarını içeren başvuruda; sürecin Almanya'ya uzanan boyutuna ve resmi evraklardaki şüpheli tutarsızlıklara dair adli inceleme talep ediliyor. Konunun detayları, adli makamların yapacağı soruşturma sonucunda netlik kazanacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:18
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 06:19