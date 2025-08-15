Esmer güzeli kızı Zelal ile gündem olmuştu...9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan şaşırtan itiraf geldi! "Bir davete gidiyoruz ertesi gün..."

"BİZE BİR AKSİLİK OLUYOR"

Nazara inandığını söyleyen Yıldızhan, "Bir davete katılıyoruz, güzel haberler çıkıyor bir sonraki gün bize bir aksilik oluyor. Bunu defalarca yaşadık" diye konuştu.

Ajda Yıldızhan, "İzzet Bey dışarı naif ve kibar, evde nasıl?" sorusuna, "İzzet gerçekten iyi bir baba... Çok iyi bir eş. Gayet güzel, her şey güzel" cevabını verdi. Zelal Yıldızhan, "Nasıl bir baba?" sorusuna, "Anlatılmaz, tarifi yok. Babam benim için aşk. Adaletli ve sevgi dolu. Bize her şeyi öğretiyor" yanıtını verdi.