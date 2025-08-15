Trend
Esmer güzeli kızı Zelal ile gündem olmuştu...9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan şaşırtan itiraf geldi! "Bir davete gidiyoruz ertesi gün..."
Geçtiğimiz günlerde esmer güzeli kızı Zelal ile adından söz ettiren ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan Alaçatı'da görüntülendi. 9 çocuk babası Yıldızhan, kızı ve eşi hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 10:23