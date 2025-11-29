Trend
Esra Akkaya’nın 2 aylıkken sahiplendiği Afrikalı oğlu artık büyüdü! İşte Can Alex’in yeni hali…
Bir dönemin fenomen dizisi Mahallenin Muhtarlarında "Şirin" rolüyle tanınan Esra Akkaya, 2014'te Afrika'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile sakin bir hayat sürüyor. Yıllar içinde büyüyen Can Alex artık genç bir delikanlı oldu. İşte Esra Akkaya'nın oğlunun son hali…
Giriş Tarihi: 29.11.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 07:33