Esra Bilgiç güzelliğiyle herkesi büyüledi! Kalpli yorumlar ardı ardına geldi... "Faruk Sabancı çok şanslısın"

Bir süredir Faruk Sabancı'yla dolu dizgin aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle herkesi hayran bırakan Bilgiç takipçilerinden, "Faruk Sabancı çok şanslısın" yorumları aldı...

Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:57
'Ramo', 'Zamanın Kapıları' ve 'Bir Umut Yeter' dizilerindeki gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken oyuncu Esra Bilgiç, şimdilerde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Faruk Sabancı'yla doyasıya aşk yaşayan güzel oyuncu, ilişkisiyle ilgi odağı oluyor.

Sosyal medya hesabında da zaman zaman sevgilisiyle karelere yer veren Esra Bilgiç son olarak güzelliğiyle hayran bıraktı.

Instagram hesabında peş peşe fotoğraf paylaşan başarılı oyuncu, sevenlerinden çok sayıda beğeni aldı.

Bilgiç aynı zamanda, "Faruk Sabancı çok şanslısın" yorumlarını almadan da geçemedi...

Gelin şimdi de Esra Bilgiç'in aşk hayatına bir göz atalım!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun yeni bir aşka başladığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Birlikte ülke ülke gezen oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

FAS'TA AŞK TAZELEDİLER!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç son olarak tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.

Fas'a giden ikili, romantik kareleriyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Çifte kumruların keyifli halleri kısa sürede magazin gündemine düştü.

Sevgilisi Esra Bilgiç'in tatil paylaşımlarına Faruk Sabancı da eşlik etti. Sabancı, Fas tatilinden peş peşe fotoğraflar yayınlayarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Paylaşımlar kısa sürede birçok yorum ve beğeni alırken, Esra Bilgiç de sevgilisinin gönderisine "Çok seviyorum" yorumunu yapmadan geçemedi.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik mesajla aşkını bir kez daha dile getirdi. Bu kareyi takipçileriyle paylaşan Sabancı, gönderisine "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü.

