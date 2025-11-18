Trend
Galeri
Trend Magazin
Esra Bilgiç güzelliğiyle herkesi büyüledi! Kalpli yorumlar ardı ardına geldi... "Faruk Sabancı çok şanslısın"
Esra Bilgiç güzelliğiyle herkesi büyüledi! Kalpli yorumlar ardı ardına geldi... "Faruk Sabancı çok şanslısın"
Bir süredir Faruk Sabancı'yla dolu dizgin aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle herkesi hayran bırakan Bilgiç takipçilerinden, "Faruk Sabancı çok şanslısın" yorumları aldı...
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:57