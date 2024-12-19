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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan teknede aşk dolu pozlar! 5 ayın sonunda ilk paylaşım geldi...

Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren ünlü oyuncu Esra Bilgiç, geçen aylarda aruk Sabancı'yla sürpriz bir ilişkiye başlamıştı. Aşkları 5 aydır dolu dizgin devam çiftten ilk birlikte ilk paylaşım geldi. İkilinin teknedeki aşk dolu pozları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:05
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan teknede aşk dolu pozlar! 5 ayın sonunda ilk paylaşım geldi...

Son olarak 'Zamanın Kapıları' ve 'Atatürk' gibi filmlerde rol alan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan teknede aşk dolu pozlar! 5 ayın sonunda ilk paylaşım geldi...

Daha çok özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isim, bu sefer muhabirlerden kaçamadı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan teknede aşk dolu pozlar! 5 ayın sonunda ilk paylaşım geldi...

Esra Bilgiç, Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan teknede aşk dolu pozlar! 5 ayın sonunda ilk paylaşım geldi...

Esra Bilgiç, Çengelköy'de bulunan bir restorandan yeni aşkı Faruk Sabancı ile çıkarken görüntülenmişti.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan teknede aşk dolu pozlar! 5 ayın sonunda ilk paylaşım geldi...

Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu, Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı, ve oyuncu Esra Bilgiç, çıkışta gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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