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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan teknede aşk dolu pozlar! 5 ayın sonunda ilk paylaşım geldi...
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan teknede aşk dolu pozlar! 5 ayın sonunda ilk paylaşım geldi...
Eşsiz güzelliğiyle baş döndüren ünlü oyuncu Esra Bilgiç, geçen aylarda aruk Sabancı'yla sürpriz bir ilişkiye başlamıştı. Aşkları 5 aydır dolu dizgin devam çiftten ilk birlikte ilk paylaşım geldi. İkilinin teknedeki aşk dolu pozları sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:05