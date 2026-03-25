Esra Erol 76 yaşında sokakta kalan Hilmiye Teyze’nin umudu oldu!

76 yaşındaki Hilmiye Teyze, 12 Mart günü gözü yaşlı bir şekilde soluğu Esra Erol'da aldı.

Giriş Tarihi: 25.03.2026 21:10 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 21:40
ATV'nin reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', bugün yine izleyicilerini ekran başına kilitledi.

76 yaşındaki Hilmiye Teyze, iki çocuğu olduğunu ama ona bakmadıklarını anlattı.

Oğlu A.E. evindeki eşyaları satıp dağıttığını ve kendisini evsiz bıraktığını, kızı S.E.'nin yanında yaşadığını söyleyen yaşlı kadın, gözyaşları içinde darbedildiğini söyledi.

HİLMİYE TEYZE'NİN ANLATTIKLARI YÜREKLERİ SIZLATTI!

76 yaşındaki Hilmiye Teyze, kızı S.E.'nin ona hem şiddet uyguladığını hem de emekli maaşını elinden aldığını söyledi.

Kızının şiddetine uğrayan Hilmiye teyze "Kızım bana bir bardak su bile vermezdi" dedi. Esra Erol ve ekibine "Bana evlatlarımdan daha iyi davrandınız" diyerek teşekkür etti.

ESRA EROL VİCDANLARA SESLENDİ!

Hilmiye Teyze'nin vasisi olan kızı S.E. Esra Erol canlı yayınına bağlandı. 76 yaşında sokağa attığı annesinin maaşını aldığını kabul etti! "Bir daha beni aramayın" diyerek herkesi şoke etti!

Kızı S.E., vasisi olduğu annesinin huzurevine yerleşmesi için gereken imzayı atmadı.

ESRA EROL'DA PROGRAMI İHBAR KABUL EDİLDİ!

Esra Erol, çocukları imza vermediği için 76 yaşında beş parasız sokakta kalan Hilmiye Teyze'yi huzurevine yerleştirmek için harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Esra Erol'un çağrısına sessiz kalmadı. Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Sosyal Hizmetler Uzmanları stüdyoya geldi.

Esra Erol'un çağrısı ile 76 yaşında sokakta kalmaktan kurtulan ve Devlet korumasına alınan Hilmiye Teyze, gözyaşları içinde "Benim evlatlarımın yapmadığını sen yaptın" diyerek Esra Erol'a teşekkür etti.

