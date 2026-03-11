Esra Erol ’Uluslararası Yardım İşareti’ni programda uygulamalı gösterdi

ATV'nin sevilen programının sunucusu Esra Erol, bugün canlı yayında 'yardım işaretleri' hakkında bilgi verdi. TEHDİT VEYA BASKI ALTINDA... Uluslararası yardım işareti, tehdit veya baskı altında olan kişilerin karşılarındaki kişinin dikkatini çekmeden çevrelerinden yardım isteyebilmelerini sağlayan evrensel bir el hareketi olarak biliniyor. İŞARETİ TANIMANIN ÖNEMİ Programda bu işaretin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanılacağını anlatan Esra Erol, izleyicilerin bu işareti tanımasının önemine dikkat çekti. KONUNUN ÖNEMİNİ VURGULADI Esra Erol, konunun önemini vurguladı. 'BUNU ÇOCUKLARIMIZA DA ANLATACAĞIZ' Erol, 'Bu çok önemli bir işaret. Bunu çocuklarımıza da anlatacağız. Bir gün sizin ihtiyacınız olabilir ya da bu işareti yapan birini görebilirsiniz.' ifadelerini kullandı. Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi