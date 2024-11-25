Trend Galeri Trend Magazin Esra Erol’un ‘bir günü’ nasıl geçer? Takipçileriyle paylaştı!

Esra Erol’un ‘bir günü’ nasıl geçer? Takipçileriyle paylaştı!

Güzel ve başarılı sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabında paylaştığı 'Bir gün nasıl yaşanır adlı çalışma' ilgi çekti. Erol'un paylaştığı resimler, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:11
Esra Erol’un ‘bir günü’ nasıl geçer? Takipçileriyle paylaştı!

Uzun yıllar yaptığı programlarla adından söz ettiren güzel sunucu Esra Erol, işi hariç sosyal medyada paylaştıklarıyla da takipçilerin merak konusu oluyor.

Esra Erol’un ‘bir günü’ nasıl geçer? Takipçileriyle paylaştı!

Paylaştığı resimlerle bir gününü gösteren Erol, sosyal medyanın ilgisini çekti.

Esra Erol’un ‘bir günü’ nasıl geçer? Takipçileriyle paylaştı!

ESRA EROL KİMDİR?

Yaptığı işlerle toplumun nabzını tutan ve gönüllerde taht kuran sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi.

Esra Erol’un ‘bir günü’ nasıl geçer? Takipçileriyle paylaştı!

5 kız kardeşten ortanca olan Erol, babasının tayin olması sebebiyle Kütahya'ya gitmiş ve çoğu öğrenimini orada görmüştür.

Esra Erol’un ‘bir günü’ nasıl geçer? Takipçileriyle paylaştı!

42 yaşında olan güzel sunucunun merak edilen bir diğer özelliği ise hangi burç olduğu.

SON DAKİKA SON DAKİKA