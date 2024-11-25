Esra Erol’un ‘bir günü’ nasıl geçer? Takipçileriyle paylaştı!

Uzun yıllar yaptığı programlarla adından söz ettiren güzel sunucu Esra Erol, işi hariç sosyal medyada paylaştıklarıyla da takipçilerin merak konusu oluyor. Paylaştığı resimlerle bir gününü gösteren Erol, sosyal medyanın ilgisini çekti. ESRA EROL KİMDİR? Yaptığı işlerle toplumun nabzını tutan ve gönüllerde taht kuran sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. 5 kız kardeşten ortanca olan Erol, babasının tayin olması sebebiyle Kütahya'ya gitmiş ve çoğu öğrenimini orada görmüştür. 42 yaşında olan güzel sunucunun merak edilen bir diğer özelliği ise hangi burç olduğu. ESRA EROL HANGİ BURÇ? 12 Mayıs 1982 yılında doğan sunucu Esra Erol Boğa burcudur. Yaptığı her işle takdir toplayan güzel sunucu, aile yaşantısı da oldukça merak ediliyor. 2010 yılında dünya evine giren Ali Özbir ve Esra Erol Özbir çifti gözlerden uzak sakin bir evlilik hayatı geçiriyor. 14 yıllık evlilikte çiftin, 2 erkek çocuğu oldu.