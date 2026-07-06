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Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Sahne tarzı ve geçirdiği radikal estetik değişimlerle gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, geçmişe doğru nostaljik bir yolculuk yaptı. Sanatçının paylaştığı kareye kısa sürede binlerce yorum yağarken, hayranlarının ortak fikri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 13:12 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 13:22
Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, müzik kariyerindeki yerini uzun yıllardır koruyor. Usta sanatçı albümleri ve sahne performansları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde "yarım yüz gerdirme" operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

"NASIL, 10 YAŞ GENÇLEŞMİŞ MİYİM?"

Gündeş, seyircilere "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sormuştu.

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Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

"20 YAŞ GENÇ DURUYORSUN"

İltifat, kendisini en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan gelmişti: "20 yaş genç duruyorsun."demişti.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

ESTETİKLERİNE 10 MİLYON TL HARCAMIŞ!

Son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, operasyonun maliyetiyle dudak uçuklatmıştı. Ortaya atılan iddiaya göre; ünlü sanatçının gençleşmek uğruna yaptırdığı yüz gerdirme işlemi için tam 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığı ileri sürülmüştü.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

2 YIL ÖNCEKİ HALİNİ PAYLAŞTI!

Son dönemde geçirdiği bu operasyonlar ve yüksek maliyetli estetik iddiaları sonrasında ünlü sanatçı cephesinden ezber bozan bir hamle geldi. 2 yıl önceki halini paylaşan Ebru Gündeş, adeta estetik eleştirilerine son noktayı koydu.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Şarkıcının yakın geçmişteki görüntüsü ile şimdiki hali arasındaki farkı inceleyen takipçileri ise benzer yorumlarda buluştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın altına, "Yıllar geçse de çizgin hiç değişmemiş" ve "Her dönem çok güzel" şeklinde yorumlar yazdı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Konser programlarıyla yoğun bir dönem geçiren Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Öte yandan Gündeş, müzik dünyasında adeta efsaneleşmiş bir isim. Ancak onun hikayesi sahnedeki parlak kariyerinden çok daha önce başlamış...

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Bakın şimdilerin en güçlü seslerinden olan Ebru Güneş, bir zamanlar hangi mesleği yapıyormuş!

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Ünlü sanatçı, müzikle tanışmadan önce konfeksiyon işçiliği yapıyormuş! Gündeş hakkında ortaya çıkan bu bilgi usta sanatçının azmini ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

BAKIN DİĞER USTA SANATÇILARIN İLK MESLEĞİ NEYMİŞ...

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

İŞTE İLK MESLEĞİ!

Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

1974 yılında söylediği "Ayağında Kundura" türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır.

70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

FERDİ TAYFUR DA İLK MESLEĞİ İLE ŞAŞIRTAN İSİMLERDEN!

Arabesk müzik denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan ve 2 Ocak 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, müzik kariyerinde bu büyük başarıya ulaşmadan önce zorlu bir hayat mücadelesi vermişti.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Adana'da doğup büyüyen Tayfur, çocukluk yıllarından itibaren ailesine destek olmak adına birçok işte çalışmıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim-öğretim hayatına ara vermek zorunda kalan sanatçı, geçimini sağlamak için küçük yaşından itibaren ter dökmeye başlamıştı.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

Hayatın ona sunduğu bu zorlayıcı yollardan asla pes etmeden ilerleyen Tayfur, farklı işlerde çalışarak deneyimlerine deneyim eklemişti.

Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…

ÜNLÜ İSMİN ESKİ MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Müzik kariyerine atılmadan önce çaycılık yaparak ailesinin geçimine katkıda bulunan genç Ferdi, hayata tutunmak adına çok çaba sarf etmişti.