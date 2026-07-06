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Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…
Estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu! Ebru Gündeş 2 yıl önceki halini paylaştı: Herkes aynı yorumda buluştu…
Sahne tarzı ve geçirdiği radikal estetik değişimlerle gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, geçmişe doğru nostaljik bir yolculuk yaptı. Sanatçının paylaştığı kareye kısa sürede binlerce yorum yağarken, hayranlarının ortak fikri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 13:22