Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay'dan olay açıklama geldi: "Hayatımda sadelik ön planda..."
Bir döneme damga vuran projelerle Türk televizyonlarında adından sık söz ettiren Mine Tugay, son olarak verdiği röportaj ile yeniden gündeme geldi. Son dönemde yaptırdığı estetik işlemler ile çok konuşulan Tugay, yaşadığı zorlukların sorulduğu röportajda verdiği yanıt ile herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 18.09.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:02