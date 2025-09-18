Trend Galeri Trend Magazin Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay'dan olay açıklama geldi: "Hayatımda sadelik ön planda..."

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay'dan olay açıklama geldi: "Hayatımda sadelik ön planda..."

Bir döneme damga vuran projelerle Türk televizyonlarında adından sık söz ettiren Mine Tugay, son olarak verdiği röportaj ile yeniden gündeme geldi. Son dönemde yaptırdığı estetik işlemler ile çok konuşulan Tugay, yaşadığı zorlukların sorulduğu röportajda verdiği yanıt ile herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:02
Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay'ın verdiği röportaj magazin gündemine bomba gibi oturdu.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

Yer aldığı başarılı projelerle Türk televizyonlarında adından söz ettiren Tugay, "Şöhreti yüksek bir kadın olarak yaşadığın zorluklar neler oldu" sorusuna verdiği cevap ile magazin manşetlerini süsledi. Bakın Tugay, bu soruya nasıl bir cevap verdi...

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

"ÜNLÜ GİBİ YAŞAMIYORUM..."

Mine Tugay, şöhretin hayatına etkileri sorulduğunda "Ben açıkçası ünlü gibi yaşamıyorum. Hayatımda sadelik ve işlevsellik ön planda. Alanımı kendim belirlediğimden çok fazla zorluk yaşamadım" cevabını verdi.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

Yaptırdığı estetik işlemler ile sık sık gündeme gelen Mine Tugay'ın bu röportajı duyanları şaşkına çevirdi.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

Geçtiğimiz günlerde Gülbeyaz, Aliye ve Medcezir dizileriyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşmayı başaran oyuncu Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

46 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay, estetiksiz görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

Sosyal medyaya bomba gibi düşen fotoğraflar bazı Mine Tugay'ın takipçilerini hayal kırıklığına uğratmıştı.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" yazmıştı.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

İŞTE MİNE TUGAY'IN ESTETİKSİZ HALİ...

Son olarak yaptığı bir açıklama Tugay Şamdan Plus'taki röportajında, estetikle ilgili şunları söylemişti:

"Ünlü estetikçi, ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti" diyerek yaşadıklarını anlatmıştı.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

"Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması nedeniyle birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Şişmeler ve çökmeler oluyor, son olarak orada oluşan bir kist nedeniyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Estetik cerrahlara sesleniyorum; kadınların suratları deneme tahtası değil, emin olmadığınız uygulamaları yapmayın lütfen.

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...
Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

ÇİŞİL ORAL

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

ÇİŞİL ORAL

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

SILA TÜRKOĞLU

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

SILA TÜRKOĞLU

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

HİLAL ALTINBİLEK

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

HİLAL ALTINBİLEK

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

HİLAL ALTINBİLEK

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

ŞARKICI HADİSE

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

ŞARKICI HADİSE

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

ŞARKICI HADİSE

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

ŞARKICI HADİSE

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Estetik işlemleriyle gündem olmuştu! Mine Tugay’dan olay açıklama geldi: Hayatımda sadelik ön planda...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL