Estetik operasyon sonu oldu! Sosyal medya fenomeni anafilaktik şok geçirdi! 38 yaşında hayatını kaybetti
Estetik operasyon, sosyal medya fenomeni Yulia Burtseva'nın hayatına mal oldu. İtalya'nın Napoli kentinde yaşayan ve ailesiyle yaptığı paylaşımlarla tanınan 38 yaşındaki Burtseva, Moskova'da geçirdiği estetik cerrahi müdahale sonrası yaşamını yitirdi. Kalça estetiği ve karın toparlama (butt-lift) işlemi sırasında anafilaktik şok geçirdiği öğrenilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, estetik operasyonların taşıdığı ciddi riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:02