Trend Galeri Trend Magazin Estetik operasyon sonu oldu! Sosyal medya fenomeni anafilaktik şok geçirdi! 38 yaşında hayatını kaybetti

Estetik operasyon, sosyal medya fenomeni Yulia Burtseva'nın hayatına mal oldu. İtalya'nın Napoli kentinde yaşayan ve ailesiyle yaptığı paylaşımlarla tanınan 38 yaşındaki Burtseva, Moskova'da geçirdiği estetik cerrahi müdahale sonrası yaşamını yitirdi. Kalça estetiği ve karın toparlama (butt-lift) işlemi sırasında anafilaktik şok geçirdiği öğrenilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, estetik operasyonların taşıdığı ciddi riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:02
İtalya'nın Napoli kentinde yaşayan ve sosyal medyada ailesiyle yaptığı paylaşımlarla tanınan 38 yaşındaki Yulia Burtseva'dan acı haber geldi. Genç kadın, Moskova'da geçirdiği estetik cerrahi operasyonun ardından yaşamını yitirdi.

İddiaya göre Burtseva, kalça estetiği ve karın toparlama işlemini kapsayan "butt-lift" operasyonu için özel bir klinikte ameliyata alındı. Operasyon sırasında kullanılan maddelere karşı vücudunun şiddetli tepki verdiği, Burtseva'nın anafilaktik şok geçirdiği öğrenildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan fenomen isim ameliyat masasında hayatını kaybetti.

Olayın ardından Rus yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, kliniğin ameliyat öncesi gerekli testleri yapıp yapmadığı ve tıbbi ihmaller olup olmadığı araştırılıyor.

Burtseva'nın ani ölümü, estetik operasyonların risklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Yulia Burtseva'nın ölüm haberi, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu.

Olayla ilgili olarak Moskova Soruşturma Komitesi tarafından "profesyonel görevlerin yerine getirilmesindeki ihmâl şüphesiyle bir ceza davası" açıldı.

Yetkililer, ameliyatı gerçekleştiren klinik çalışanının doktorluk yetkisi ve uzmanlık durumu da dahil olmak üzere olaya ilişkin kayıtları topluyor ve adli tıp incelemeleri yürütüyor.

