Trend Galeri Trend Magazin Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren'den radikal değişim... "Konu tartışmaya kapalı"

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren'den radikal değişim... "Konu tartışmaya kapalı"

Magazin dünyasına sık sık yaptırdığı estetik müdahaleler ile gündeme gelen şarkıcı Cenk Eren bu sefer radikal değişimiyle dikkat çekti. Başarılı şarkıcı yıllar sonra bakın ne yapmaya karar vermiş!

Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:16
Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Yaptırdığı gençleşme operasyonları ile gündeme gelen Cenk Eren, bir kez daha imaj değişikliğine gitti.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Yıllardır saçlarını kısa tutan sanatçı, radikal bir karar alarak uzatmaya başladı.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren, "Artık saçlarımı uzatıyorum, konu tartışmaya kapalı" notunu düştü.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Ünlü şarkıının yeni hali kimi takipçisi tarafından beğenilirken kimisi tarafından da eleştirildi.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

Küçük yaşta çıkardığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla kariyerine başlayan Aleyna Tilki, yıllar içinde başarı basamaklarını tırmandı.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tilki, adından sıklıkla söz ettiriyordu.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Genç şarkıcı geçen günlerde Instagram hesabından radikal bir değişime imza attığını paylaşmıştı.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla ekran karşısına çıkan Tilki, saçlarını koyu renge boyatmıştı. Ünlü şarkıcının bu değişiminin nedeni herkes tarafından merak ediliyordu.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

"BENİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Tilki merak edilen soruya son noktayı koydu. Konuya dair açıklama yapan Aleyna Tilk, imaj değişiminin sebebini şu sözlerle açıkladı: "Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim. Bu belirgin güzellik algıları beni rahatsız etmeye başladı. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım."

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

YASMİN ERBİL

Oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in fenomen kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık bahsettiren Yasmin Erbil imajını tazeledi.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Saçlarını genelde sarı tonlarında kullanan 29 yaşındaki fenomen, yeni yıla az bir zaman kala saçlarında değişikliğe gitti.

Erbil daha da sarışın oldu.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

İŞTE YASMİN ERBİL'İN SON HALİ

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

BENGÜ

Su gibi sesi ve zarafetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Bengü, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle zaman zaman adından söz ettiriyor.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

2 çocuk annesi 46 yaşındaki Bengü, imajıyla gündeme geldi.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçen Bengü, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

İŞTE BENGÜ'NÜN YENİ İMAJI...

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz etiriyor.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı.

Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

ÖZCAN DENİZ

Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti.

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren’den radikal değişim... Konu tartışmaya kapalı

Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı.