Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren'den radikal değişim... "Konu tartışmaya kapalı"

"BENİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Tilki merak edilen soruya son noktayı koydu. Konuya dair açıklama yapan Aleyna Tilk, imaj değişiminin sebebini şu sözlerle açıkladı: "Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim. Bu belirgin güzellik algıları beni rahatsız etmeye başladı. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım."