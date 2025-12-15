Estetikleriyle gündeme gelmişti! Cenk Eren'den radikal değişim... "Konu tartışmaya kapalı"

Yaptırdığı gençleşme operasyonları ile gündeme gelen Cenk Eren, bir kez daha imaj değişikliğine gitti. Yıllardır saçlarını kısa tutan sanatçı, radikal bir karar alarak uzatmaya başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eren, 'Artık saçlarımı uzatıyorum, konu tartışmaya kapalı' notunu düştü. Ünlü şarkıının yeni hali kimi takipçisi tarafından beğenilirken kimisi tarafından da eleştirildi. İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER! Küçük yaşta çıkardığı 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla kariyerine başlayan Aleyna Tilki, yıllar içinde başarı basamaklarını tırmandı. Kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tilki, adından sıklıkla söz ettiriyordu. Genç şarkıcı geçen günlerde Instagram hesabından radikal bir değişime imza attığını paylaşmıştı. Uzun yıllardır sarı saçlarıyla ekran karşısına çıkan Tilki, saçlarını koyu renge boyatmıştı. Ünlü şarkıcının bu değişiminin nedeni herkes tarafından merak ediliyordu. 'BENİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI' Tilki merak edilen soruya son noktayı koydu. Konuya dair açıklama yapan Aleyna Tilk, imaj değişiminin sebebini şu sözlerle açıkladı: 'Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim. Bu belirgin güzellik algıları beni rahatsız etmeye başladı. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım.' YASMİN ERBİL Oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in fenomen kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Poyraz ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık bahsettiren Yasmin Erbil imajını tazeledi. Saçlarını genelde sarı tonlarında kullanan 29 yaşındaki fenomen, yeni yıla az bir zaman kala saçlarında değişikliğe gitti. Erbil daha da sarışın oldu. İŞTE YASMİN ERBİL'İN SON HALİ BENGÜ Su gibi sesi ve zarafetiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Bengü, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle zaman zaman adından söz ettiriyor. 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Bengü, imajıyla gündeme geldi. Yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçen Bengü, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. İŞTE BENGÜ'NÜN YENİ İMAJI... Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, şu sıralar özel hayatındaki gelişmelerle adından söz etiriyor. Ünlü sanatçı, 2024 yılının Şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine girmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Gündeş, sosyal medya hesabından evliliğini noktalama kararı aldığını açıklamıştı. Ardından çift anlaşmalı olarak boşandı. 1,5 yıllık evliliği bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı. Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti. Gündeş'in yeni hali şakipçileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. ÖZCAN DENİZ Ailesiyle yaşadığı çalkantılı sorunlarla aylardır gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bu kez yeni tarzıyla adından söz ettirdi. İmaj değişikliğiyle giden Özcan Deniz son haliyle dikkat çekti. Deniz, uzattığı sakallarıyla sosyal medyayı salladı. İPEK TUZCUOĞLU Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta. 53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı. Ünlü oyuncuya, takipçilerinden 'Çok yakışmış' yorumları geldi. DİLAN ÇİÇEK DENİZ Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı. 'KAHKÜL PERİLERİ' Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından 'Kahkül Perileri' notuyla yayınladı. Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi. 'JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU' Başarılı oyuncuya hayranlarından 'Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin' yorumları yağdı. PELİN AKİL Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu. ŞÜKRAN OVALI 'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda. Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı. Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi. İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi. Başarılı oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da Sezen Aksu'yu anımsadı... DEMET ŞENER Son zamanlarda özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen eski Türkiye güzeli Demet Şener, şimdi de farklı bir konuyla gündeme geldi. Saçlarını uzun zamandır aynı model ve renkte kullanan Şener, imaj değişikliği yaparak dikkat çekti. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener takipçilerinden tam not aldı. Saçlarını boyatan ve perçem kestiren ünlü isim paylaşımına, 'Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı' notuu düştü. Demet Şener'in yıllar sonra saçında yaptırdığı değişiklik Instagram dünyasında ilgi gördü. ŞEVVAL SAM Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Antalya'daki konserine çıkmadan önce sevenlerine yeni imajını gösterdi. Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 'Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir' ifadelerini kullandı. Yeni imaj yeni repertuar demektir diyen Sam, şöyle devam etti: 'Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, Şevval ne yapmış demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat, bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum' dedi. Şevval Sam'ın imajına bazı kullanıcılar 'Çok yakışmış' derken bazı kullanıcılar ise 'uzun halin daha güzeldi' yorumunu yaptı. BERFU YENENLER Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Berfu Yenenler, imaj değişikliğiyle konuşuldu. Yenenler, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla oğullarının karşısına geçen Yenenler, o anları da kayda aldı. Mete annesini görünce şaşırdı ve beğendiğini söyledi. Kuzey ise, 'Birazcık beğenmedim' diyerek annesini şaşırttı. Yenenler o anları, 'Evin minik reislerinin analarına tepkisi' notuyla paylaştı. SİBEL CAN Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyattı. Şarkıcının yeni imajı çok konuşulurken sosyal medyada yorum yağdı. 'Ne olmuş böyle', 'Eski hali daha güzeldi', 'Bu haliyle farklı geldi', 'Eski haline alıştığımız için garip geldi' gibi yorumlar yapıldı. BİRCE AKALAY Ünlü oyuncu Birce Akalay, uzun saçlarına veda ederek kısa saçlarıyla yeni bir görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun sürpriz imaj değişikliği hayranları tarafından çok beğenildi. CEYDA DÜVENCİ Son dönemde Güçlü Mete ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci imaj değiştirdi. Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı. Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı. HADİSE Düm Tek Tek, Yaz Günü, Geliyorum Yanına, Prenses, Aşk Kaç Beden Giyer, Sıfır Tolerans gibi seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren Hadise imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyattı. Sosyal medyada şarkıcının yeni imajıyla ilgili yorum yağdı. Sosyal medyada, 'Eski hali daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı. DİLA TARKAN Sosyal medyanın sevilen simalarından olan Dila Tarkan, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Uzun yıllar sarı saçlarıyla beğeni toplayan Dila Tarkan, paylaştığı fotoğrafla ters köşe yaptı. Sarı saçlarını turuncu renge boyatan Tarkan, takipçilerini şoke etti.