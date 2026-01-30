Trend Galeri Trend Magazin Estetiklerle değişimi olay olmuştu! İbrahim Tatlıses'in keşfettiği şarkıcı Günel Zeynalova'nın son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir dönem 'Oy Didem' klibiyle hafızalara kazınan ve İbrahim Tatlıses'in keşfettiği şarkıcı Günel, şimdilerde yıllar içerisinde geçirdiği değişimlerle gündeme geliyor. 40 yaşındaki şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki değişimi ile magazin manşetlerine konu oldu. İşte görenlerin bir daha baktığı Azeri kızı Günel'in son hali...

Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 12:06