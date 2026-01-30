Trend Galeri Trend Magazin Estetiklerle değişimi olay olmuştu! İbrahim Tatlıses'in keşfettiği şarkıcı Günel Zeynalova'nın son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir dönem 'Oy Didem' klibiyle hafızalara kazınan ve İbrahim Tatlıses'in keşfettiği şarkıcı Günel, şimdilerde yıllar içerisinde geçirdiği değişimlerle gündeme geliyor. 40 yaşındaki şarkıcı, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki değişimi ile magazin manşetlerine konu oldu. İşte görenlerin bir daha baktığı Azeri kızı Günel'in son hali...

Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 12:06
İbrahim Tatlıses'in programında sahneye çıkarmasıyla 13 yaşında şöhreti yakalayan Azeri kızı Günel Zeynalova, son dönemde değişimiyle dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Bir döneme 'Oy Didem' şarkısıyla damga vuran şarkıcı Günel'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri adeta şoke etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı.

İŞTE AZERİ KIZI GÜNEL ZEYNALOVA'NIN SON HALİ!

Bir dönemin çok konuşulan şarkıcısı Günel, Instagram hesabından paylaştığı video ile kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Zeynalova'ya takipçilerinden "Çok güzelsin", "Maşallah" yorumları yağdı.

İŞTE GÜNEL ZEYNALOVA'NIN O PAYLAŞIMI!

Azeri şarkıcı Günel, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti! Son halini görenler gözlerine inanamadı | Video

DEĞİŞİMİ KADAR YENİ İŞİ DE ŞAŞIRTIYOR!

Müzik dünyasında 'Azeri Kızı Günel' olarak tanınan Günel Zeynalova, pandemi döneminde evde boş durmayıp kaş ve kirpik bakım serumu yaptığını belirtmişti. Zeynalova, şimdilerde bu konuda daha profesyonel adımlar attığını dile getirmişti.

"KİMYAGER OLDUM"

Bir yıldır kendi serumlarını kullandığını belirten Günel Zeynalova, "Kendi serumumu yaptım ve güzel sonuçlar aldım. Baya baya kimyager oldum" sözleriyle espri yapmıştı.

Azeri şarkıcı, yeni girişimi konusunda yakın çevresinden olumlu geri dönüşler aldığını da söylemişti.

İşte diğer ünlü isimlerin asıl meslekleri...

UĞUR YILDIRAN

Uğur Yıldıran özel hayatında bambaşka biri. Uğur Yıldıran'ın aynı zamanda dansçı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Uğur Yıldıran'ın 2009'daki Eurovision yarışmasında Hadise'nin arkasında dans ettiğini görenler şoke oluyor.

Uğur Yıldıran, meğer 2009'daki Eurovision yarışmasında Hadise'nin arkasında dans edenlerden biriymiş.

DEMET AKALIN

Ünlü popçu Demet Akalın, şarkıcı olmadan önce mankenlik yapıyordu.

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses'in geçmişte inşaat işçisi olduğunu artık bilmeyen yok.

SİBEL CAN
Sibel Can, şarkıcı olmadan önce dansözlük yapıyordu...

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

ERCAN KESAL

Oyuncu Ercan Kesal'in asıl mesleği doktorluk.

MEG RYAN

Meg Ryan eğer bir yıldız olmasaydı gazeteci olacaktı.

ASHTON KUTCHER

Yakışıklı aktör Ashton Kutcher aslında biyokimya mühendisi...

ÖZCAN DENİZ

Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ünlü olmadan önce pavyonlarda şarkı söylemiş.

YAVUZ SEÇKİN

Radyo ve TV programcısı, oyuncu olan Yavuz Seçkin, ünlü olmadan önce hediyelik eşya dükkanında satıcılık yapmış.

YAŞAR

Yaşar ünlü olmadan önce bir dönem turist rehberliği yaptı.

İZZET ALTINMEŞE

İzzet Altınmeşe ünlü bir türkücü olmadan önce berberlik yapıyordu.

MİRKELAM

Mirkelam, Aslında bir mühendis ama o şarkıcılığı tercih etti.

KIRAÇ

Ünlü rockçı Kıraç bir dönem müzik öğretmenliği yaptı.

FERHAT GÖÇER

Ferhat Göçer O da bir doktor. Aynı zamanda konservatuarın şan bölümünde de eğitim gördü.

Şimdi çok sevilen şarkıları seslendiren bir şarkıcı.