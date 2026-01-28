Trend Galeri Trend Magazin Estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Yeşilçam'ın ikonik güzelini tanıyabildiniz mi?

Estetiksiz hali şaşkına çevirdi! Yeşilçam'ın ikonik güzelini tanıyabildiniz mi?

Yeşilçam, Türk sinemasının en parlak dönemlerinden biri olarak hafızalara kazınırken, o yıllarda beyaz perdede parlayan yıldızlar da unutulmaz bir miras bıraktı. Güzellikleri, zarafetleri ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicileri büyüleyen bu isimler, sinema tarihinin en özel figürleri arasında yer aldı. Peki, yıllara meydan okuyan bu efsane oyuncuyu estetik müdahaleler olmadan tanıyabilir misiniz? İşte Yeşilçam'ın en zarif yüzlerinden birine ait, geçmişin tozlu raflarından günümüze ulaşan nadir kareler…

Giriş Tarihi: 28.01.2026 17:00
Burun estetiğiyle bambaşka bir görünüme kavuşan bu Yeşilçam yıldızını, eski haliyle tanımak mümkün mü?

Bugün Yeşilçam'ın en güzel yüzleri arasında anılan bu oyuncunun, geçmişte bambaşka bir görünüme sahip olduğu ortaya çıktı.

Aslında o dönemin bu dikkat çeken güzeli, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın'dan başkası değildi…

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'le birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak anılan efsane kadronun en zarif isimlerinden biri de usta oyuncu Filiz Akındı.

Gerçek adı Suna Akın olan usta sanatçı, ne yazık ki 21 Mart 2025 tarihinde hayata veda etti. Ancak Filiz Akın, yalnızca bir oyuncu olarak değil; zarafeti, duruşu ve unutulmaz rolleriyle Türk sinemasının altın çağında iz bırakan en önemli kadın yıldızlardan biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

"Beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" olarak anılan Filiz Akın'ın pek bilinmeyen yaşam öyküsü, duyanları hem şaşırttı hem de derinden hüzünlendirdi.

İŞTE BİLİNMEYENLERİ...

Evlilikleri, ailesi, güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle her dönem merak konusu olan Filiz Akın'ın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı…

7 YAŞINDA BABASI TERK ETTİ

Ünlü oyuncu ailesine derin bir sevgiyle bağlıydı ancak babasıyla hiçbir zaman tam anlamıyla barışamadı. Henüz 7 yaşındayken babasının kendisini ve ailesini terk etmesi, hayatı boyunca affedemediği bir yara olarak kaldı.

"BABAM BENİ NE SEVDİ NE DE DÖVDÜ"

Hatta ünlü oyuncu bir dergi röportajında ailesinden bahsederken babasını içinde affetmediğini, "Babam beni ne sevdi ne de dövdü. Bir babanın prensesi olmak nedir hiç bilmiyorum. Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Dilsizler, körler gibi... Onun tek iletişim aracı kemanmış. Bunu İzmir'in Filarmoni Orkestrası'nın 10. yıldönümü kutlamalarına çağırıldığımda anladım. Kemanına aşıktı o, başka bir şeye değil. O gün kendi kendime onu affetmeye karar versem de içimde affetmedim" sözleriyle ifade etmişti.

"BABAM VARDI AMA ASLINDA YOKTU"

Ayrıca ünlü oyuncu babasıyla ilgili, "Kemanına olan coşkusu, tutkusu ve aşkını bana tercih ettiği için affedemedim. Anneme güya çok âşıkken, gençlik aşkı olan bir kadın için bizi terk etti. Benim babam vardı ama aslında yoktu" demişti.

ESKİ KİRACILARI DEHŞET SAÇMIŞ!

Akın, 1991 yılında bir bayram günü babası Bekir Sami Akın ile üvey annesinin eski kiracıları tarafından boğularak hayatlarını kaybettiği haberini aldı. Filiz Akın, sessizliğini korudu ve o konuyla ilgili bir daha hiç konuşmadı.

"BANA TAPTI"

Annesiyle ilişkisine de değinen Filiz Akın, "Annem, babamın sevgi açığını kapatmak için bana taptı! Onun adeta oyuncak bebeğiydim. Çok soylu, çok varlıklı ya da tanınmış birilerinin çocuğu değildim ama hiç sosyal sınıf gibi bir sıkıntım olmadı. Para sıkıntısı çektiğimiz günler de yaşadık. Bazen şaşırıyorum, annemin onca sıkıntının içinde nasıl bu kadar modern, ileri görüşlü ve zevkli bir kadın olarak kalabildiğine... Beni yokluk içindeyken bile en ucuz malzemelerle süsler, saçlarımı maşayla kıvırır, bir prensese çevirirdi" dedi.

EN BÜYÜK ŞANSI ONUN EŞİ SÖNMEZ KÖKSAL OLDU

Ünlü oyuncu, 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlenmiş ve 1965'te oğlu İlker İnanoğlu doğmuştu. Ancak Filiz Akın, Türker İnanoğlu'nun Gülşen Bubikoğlu'yla birlikte olduğunu öğrenmişti. Filiz Akın aradığı mutluluğu bu evlilikte değil, Sönmez Köksal'la buldu.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Yaklaşık 33 yıldır evli olan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutladı. Filiz Akın'ın paylaşımında eşinden bahsettiği anlar büyük dikkat çekti.

"BANA HEDİYE..."

Ünlü sanatçı, eşiyle paylaşımında, "İyi, kötü, ama her zaman birlikte 33 yıldır sevgi ile olmaya çalışan bir evliliğe, eşimin verdiği destek ve anlayış için teşekkürler. İyi ki onu tanıma fırsatı bana hediye... Teşekkürler…" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık sorunlarıyla bir süre mücadele eden ünlü sanatçının sağlık durumu ise iyi.

Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık, hem komedi hem de dram filmlerindeki performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir sanatçıydı.

5 Nisan 1925'te İstanbul'da dünyaya gelen Alışık, tiyatroya olan tutkusuyla genç yaşta sanat dünyasına adım attı. İlk kez 1939'da amatör olarak sahneye çıktı ve bu tutku onu Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından biri yaptı.

TURİST ÖMER İLE EFSANELEŞTİ

Sadri Alışık, 1964 yılında "Turist Ömer" karakteriyle Türk sinemasında silinmez bir iz bıraktı. İlk olarak "Helal Olsun Ali Abi" filminde yan karakter olarak ortaya çıkan Turist Ömer, o kadar sevildi ki kendi film serisini yarattı. Alışık, bu karakterle hem güldürdü hem de toplumsal mesajlar verdi. Turist Ömer, Alışık'ın sinema kariyerinin simgesi haline geldi.

OFSAYT OSMAN VE HAŞMET İBRİKTAROĞLU

Alışık, sadece Turist Ömer ile değil, "Ofsayt Osman" ve "Haşmet İbriktaroğlu" gibi unutulmaz karakterlerle de izleyicileri kendine hayran bıraktı. Özellikle "Ah Güzel İstanbul" filmindeki Haşmet İbriktaroğlu karakteri, Türk sinemasının en kült rolleri arasında yerini aldı. Alışık, bu karakterlerle sıradan insanların hayatını büyük bir ustalıkla yansıttı.

MÜZİSYENLİĞİ VE GAZİNO ŞOVLARI

Sadri Alışık, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir müzisyendi. 1960'lı yıllarda filmlerde seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerin gönlünü kazandı.

1968'de başladığı gazino şovlarında ise hem şarkılar söyledi hem de hikayeler anlattı. "Ah Müjgan Ah" gibi hikayeleriyle seyircileri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Alışık, 1959 yılında Yeşilçam'ın güzel yıldızı Çolpan İlhan ile evlendi. Bu evlilikten oğulları Kerem Alışık dünyaya geldi.

Çift, hem özel hayatlarında hem de sinema setlerinde birbirlerine destek oldu. Alışık, ailesine ve sanatına her zaman büyük bir tutkuyla bağlı kaldı.

VEFATI VE MİRASI

18 Mart 1995'te hayata veda eden Sadri Alışık, geride unutulmaz bir sinema mirası bıraktı. Eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi, her yıl düzenlenen ödüllerle sanatçının anısını yaşatıyor.