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Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Oyuncu Beste Kökdemir, oğlu Kai Güneş ile birlikte çekilen samimi bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-oğulun hayran bırakan gülümsemesi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 17:00
Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Beste Kökdemir, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Fazlı Erdinç Çatak ile sade ve samimi bir törenle dünyaevine girmişti.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Kökdemir, nikahın ardından anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Güzel oyuncunun mutluluğu kısa sürede taçlandı. Çift, 28 Kasım tarihinde ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Sağlıkla dünyaya gelen oğullarına Kai Güneş adını veren Kökdemir ve Çatak, bu özel anla birlikte hayatlarının yeni bir dönemine adım atmıştı.

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Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

OĞLUNUN YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİ!

Aile hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Beste Kökdemir, bu kez takipçilerine sürpriz yaparak oğlunun yüzünü ilk kez göstermişti.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda, anne-oğulun samimi kareleri sosyal medyada yoğun beğeni ve yorum almıştı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Oğlu Kai Güneş'in büyüme serüvenini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Kökdemir, yayınladığı son fotoğrafla dikkat çekti.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Oğlu Güneş'in etrafa gülücük saçtığı anne-oğul fotoğrafını yayınlayan Kökdemir takipçilerinin kalplerini eritti.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Peki siz 2025 yılında anne- baba olan diğer ünlü isimleri biliyor musunuz?

MELİSA ASLI PAMUK- YUSUF YAZICI

2024 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2025 yılının başında oğulları Mylan'ı kucaklarına aldı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU

Uzun soluklu ilişkilerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğlu, mart ayında oğulları Aziz dünyaya geldi.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

CANSEL ELÇİN- ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

Meslektaş olan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, evlendikten 5 yıl sonra oğulları Atlas'la mutluluklarını katladı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

İLKER AKSUM- DİLAY EKMEKÇİOĞLU

2 yıl önce nikah masasına oturan İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu, şubat ayında ilk kez anne- baba olmuştu.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve tasarımcı Zeynep Mayruk, 2024 yılında Çeşme'de evlendi.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Çiftin, eylül ayında ise oğulları Ali doğdu.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

İREM HELVACIOĞLU- URAL KASPAR

2025 yılında ilk kez anne- baba olan bir diğer çift ise İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar oldu.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Çift, ekim ayında kucaklarına aldıkları bebeklerine Sora adını koydu.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

WİLMA ELLES- MEHMET ŞAH ÇELİK

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Wilma Elles, 2022 yılında Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Üç çocuğu bulunan çift, Eylül ayında en küçük oğulları Leon Mirza'nın doğumuyla mutluluklarını bir kez daha taçlandırdı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

AHMET KURAL- ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2023'te avukat Çağla Gizem Şahin ile hayatını birleştirmişti. 2024 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu sevince kısa süre önce bir yenisini daha ekledi. Mayıs ayında bebek müjdesi geldiği açıklanan Kural ve Şahin ailesi, 2025'te dünyaya gelen oğullarına Demir adını vererek ailelerini dört kişiye tamamladı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

EMRE KARAYEL- GİZEM DEMİRCİ

Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile evlenmişti. 2021'de oğulları Can'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bu yılın ekim ayında ikinci çocuklarını kucaklayarak mutluluklarını büyüttü.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

KARSU- MİKE SCHRAMA

Şarkıcı Karsu, 2024'te Mike Schrama ile dünyaevine girdi.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Çift, kısa süre sonra doğan oğulları Blues ile aile olmanın mutluluğunu yaşadı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

İşte sizler için derlediğimiz farklı dönemlerde bebek heyecanı yaşayan diğer ünlü çiftler!

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Çift, evliliklerini Siraç ve Yağız adında iki oğluyla taçlandırdı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Ancak aile için hayat, Siraç'ın doğumundan kısa bir süre sonra zorlu bir sınavla değişti. Siraç, henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası oldu. O günden bu yana Sedat Kapurtu, hem mücadelesi hem de oğluna olan sarsılmaz sevgisiyle sık sık gündeme geliyor.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

Yıllardır oğlunun yanında dimdik duran ve ona adadığı babalığıyla takdir toplayan ünlü şarkıcı, 3 Aralık Engelliler Günü için de duygusal bir paylaşım yaptı.

Etrafa gülücükler saçtı: Oyuncu Beste Kökdemir ve oğlu Kai Güneş’ten yeni kare…

"SEN BİZİM MÜKAFATIMIZSIN"

Biricik oğlunu paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafa şu satırları yazdı: "Siraç baba, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ne kelime dağarcığım yeter ne de satırlarım. 20 yıl önce bize kaderimiz olarak geldin hayatta. Hiçbir şey yapamadan, konuşup anlatamadan bir öğretmen gibi hayatı sen öğrettin. Hiçbir şey yapamayacağını bilerek kendimizi sana adadık. Annen, Yağız'ım ve ben… Sen bedenen belki bir şey yapamıyor ama ruhunla bizi hep ayakta, güçlü tutuyorsun. En kırıldığımız, dağıldığımız anda arkamızdan sen topluyorsun; bakışlarınla bile bunu başarıyorsun. Biliyoruz ki sen bizim mükafatımızsın. Bunun için hep şükrettik ve ne kadar şanslıyız ki ikinci mükafatımız da Yağızımız oldu. Daha 15 yaşında sana karşı sorumluluk sahibi… Önceden "Babacığım dikkat et, fazla kilo alma" derdim; bana "Babam, ben çok güçlü olmalıyım. Abimi tutabilmeli, kaldırabilmeli, ona destek olabilmeliyim" diyor. Ben Yağız'ıma hayranım; bana arkadaş, sırdaş, bazen hayatı anlatan, yol gösteren oluyor. Peki anneye, o kıymetli eşe nasıl bahsedebilirim? Anlatamam ki… Hayatını tamamıyla çocuklarına adamış; gezme, eğlence, dinlenme vs. bilmez. Ömür boyu bir beden-zihin işçisi olarak çalışan, saygıyla önünde eğilinecek bir anne… Anlatılamaz asla. Siraç'ım, bizi sürekli izliyorsun; belki de içinde ne fırtınalar kopuyor… Ama şunu bil ki, senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Sen iyi ki varsın oğul. İyi ki senin ve kader arkadaşlarının bu özel günü kutlu olsun." Çılgın Sedat'ın paylaşımı herkesi duygulandırırken, takipçilerinden de birçok beğeni aldı.