Ev hapsinde bile yerinde durmadı! Ece Seçkin’in kabusu bitmiyor! Saplantılı tacizcisiyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLEDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"



İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.