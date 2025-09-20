Trend
Galeri
Trend Magazin
Ev hapsinde bile yerinde durmadı! Ece Seçkin’in kabusu bitmiyor! Saplantılı tacizcisiyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu
Ev hapsinde bile yerinde durmadı! Ece Seçkin’in kabusu bitmiyor! Saplantılı tacizcisiyle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu
Ünlü popçu Ece Seçkin, 4 yıldır kendisini ve eşini ölümle tehdit eden takıntılı hayranı yüzünden huzursuz günler geçiriyor. Ev hapsi verilen A.U.S., buna rağmen tacizlerini sürdürünce yeni bir karar çıktı. Seçkin yaşanan son gelişmeyi hayranlarıyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 20.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:14