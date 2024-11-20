Trend Galeri Trend Magazin Ev hapsinden olan Mehmet Ali Erbil'i biricik torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızı Esila bakın kime benziyor!

Ev hapsinden olan Mehmet Ali Erbil'i biricik torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızı Esila bakın kime benziyor!

Yasa dışı bahis reklamında yer alarak teşvikte bulunma iddiasıyla ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil'i kızı Sezin Erbil ile torunu Esila ziyaret etti. Mehmet Ali Erbil, torunu Esila'nın sevimli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil hem iş hem özel hayatıyla kendinden söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Kızları Sezin ile Yasmin Erbil'den sonra Ali Sadi adında bir de oğlu olan ünlü şovmen torunu Esila ile de vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. 5 yaşındaki torunu Esila'nın üstüne titreyen ünlü şovmenin torununu görenler "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.