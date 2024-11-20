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Ev hapsinden olan Mehmet Ali Erbil'i biricik torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızı Esila bakın kime benziyor!

Yasa dışı bahis reklamında yer alarak teşvikte bulunma iddiasıyla ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil'i kızı Sezin Erbil ile torunu Esila ziyaret etti. Mehmet Ali Erbil, torunu Esila'nın sevimli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı. 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil hem iş hem özel hayatıyla kendinden söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Kızları Sezin ile Yasmin Erbil'den sonra Ali Sadi adında bir de oğlu olan ünlü şovmen torunu Esila ile de vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. 5 yaşındaki torunu Esila'nın üstüne titreyen ünlü şovmenin torununu görenler "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:42
Ev hapsinden olan Mehmet Ali Erbil’i biricik torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızı Esila bakın kime benziyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamında yer aldıkları gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilen Mehmet Ali Erbil'i kızı ve torunu ziyaret etti. Ünlü şovmen sosyal medya hesabından torununu paylaştı.

Ev hapsinden olan Mehmet Ali Erbil’i biricik torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızı Esila bakın kime benziyor!

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştirmişti. 5 yıl kadar önce anneliği tadan Sezin Erbil'in kızına Elisa adını vermişti. Mehmet Ali Erbil'den torunu Esila ile kalpleri ısıtan paylaşım gelmişti.

3 çocuk babası ünlü şovmenin büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila büyüdü de okullu oluyor!

Ev hapsinden olan Mehmet Ali Erbil’i biricik torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızı Esila bakın kime benziyor!

Dede olma mutluluğunu Esila ile yaşayan Mehmet Ali Erbil son olarak sosyal medya hesabından torununun okula başlayacağını paylaştığı kare ile duyurdu...

Ev hapsinden olan Mehmet Ali Erbil’i biricik torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızı Esila bakın kime benziyor!

Mehmet Ali Erbil "Torunum okula başlıyor" dedi hayranlarından Esila'ya "Maşallah" yorumları yağmıştı.

Ev hapsinden olan Mehmet Ali Erbil’i biricik torunu Esila ziyaret etti! Sezin Erbil’in kızı Esila bakın kime benziyor!

Ev hapsinde olan Mehmet Ali Erbil'i torunu Esila, ziyaret etti. Ünlü şovmen torunun sevimli hallerini paylaştı.

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