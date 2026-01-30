Trend
Ev turu değil polemik turu! Caner Yıldırım'dan eşi Gamze Erçel'e sonsuz destek geldi: "Linç kampanyamız başlamıştır"
Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel bu defa evi ve evinin detaylarıyla sosyal medyada yankı uyandırdı. Kısa sürede linç yağmuruna tutulan Erçel'in eşi Caner Yıldırım gelen tepkilere kayıtsız kalmadı.
Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 09:59