Trend Galeri Trend Magazin Ev turu değil polemik turu! Caner Yıldırım'dan eşi Gamze Erçel'e sonsuz destek geldi: "Linç kampanyamız başlamıştır"

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel bu defa evi ve evinin detaylarıyla sosyal medyada yankı uyandırdı. Kısa sürede linç yağmuruna tutulan Erçel'in eşi Caner Yıldırım gelen tepkilere kayıtsız kalmadı.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 09:59
Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, bu defa evi ve evinin detayları ile dikkatleri üzerine çekti.

Bir dergi çekimi için evinin kapılarını açan Gamze Erçel'in ev dekorasyonunu gören kullanıcılar, "Dişçi kliniği gibi salonu aynı" gibi yorumlar yaptı. Erçel'in tercih ettiği ev dekorasyonuna kısa sürede adeta tepki üzerine tepki yağdı.

Erçel'in evi gezdirdiği sıradaki diksiyonu da gözlerden kaçmadı. Önü arkası kesilmeyen eleştirilerin ardından Caner Yıldırım sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

"SİZİN DERDİNİZ BAŞKA"

Gelen linç yorumlarına Erçel'in eşi Caner Yıldırım sert bir yorum ile yanıt verdi. Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda "10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler.

"LİNÇ KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR"

Valla biz kulp takma işini mobilyada da otomobillerde de neredeyse bıraktık. Ancak anladığım kadarıyla toplumun bir kesimi kulp takma işini kendilerine görev edinmiş. Açtım şu videoyu, bir daha izledim; "Neymiş arkadaş?" dedim. Bu kadar eşimin konuşmasını gömecek mevzu… İyi de izlenmiş he. Derginin tüm zamanlarının en çok izlenen içeriği olmuş. He, videoyu izledim; öyle aşırı kötü olmamış. Daha iyisi olurmuş ama bu linç tayfa en iyisine de bir kulp takar. Linç kampanyamız başlamıştır, tükenmeden yerinizi alın ve çullanın" ifadesini kullandı.

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in de aralarında olduğu bir yurtdışı tatili gerçekleştirmişti.

Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile ilgilendiği anları paylaştı.

Güzel oyuncu, yeğeni Mavi ile vakit geçirirken çekilen görüntülerle sosyal medyada olay oldu.

'TEYZESİ İSTİFA'

Eniştesi Caner Yıldırım'ın paylaştığı eğlenceli video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Erçel o anlara 'Teyzesi istifa' yorumuyla karşılık vermişti.

Hande Erçel yeğeni Mavi'ye bakıcılık yaptı! Eğlenceli anlara beğeni yağdı: "Teyzesi istifa" | Video

Takipçiler, Erçel'in aile hayatındaki samimi tavırları ve yeğeniyle kurduğu sıcak iletişimi büyük bir ilgiyle karşılamıştı.

Yıldırım'ın bu paylaşımının yanı sıra, ailesiyle birlikte yaptığı diğer eğlenceli paylaşımlar da gündemde dikkat çekiyor.

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti.

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltildi.

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı.

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ

Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!"

Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu.

14. yaş gününe özel yapılan paylaşımlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin büyümesiyle yaşadığı bu gurur dolu anların ardından, son günlerde çocuklarıyla gündeme gelen bir diğer isim de ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe oldu.

Futbol dünyasının yıldız ismi Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evliliklerini bir kez daha taçlandırıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, sahalardaki başarısını huzurlu aile tablosuyla perçinleyen Özil ve Gülşe çiftinden gelen "üçüncü bebek" müjdesi, magazin gündemine bomba gibi düştü.