Trend Galeri Trend Magazin Evinde düşüp bayıldı! Hastaneye kaldırılan Semicenk hayranlarını korkuttu!

Ünlü şarkıcı Semicenk, hayranlarını korkuttu. Semicenk, evinde düşerek baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcını son sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 05.03.2026 19:56
Ünlü şarkıcı Semicenk hayranlarını korkuttu. Semicenk'in geçtiğimiz gün evinde bayıldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığı ileri sürülmüştü.

AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili ilk açıklama bugün şarkıcıdan geldi.

SEMİCENK VE ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM

Semicenk bugün kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"NAZAR"

Semicenk paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Nazar nazar, hayırlı Ramazanlar, arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

7 DİKİŞ ATILDI

Kafasında 7 dikiş atılan şarkıcı, yaptığı paylaşımla hayranlarının yüreklerine su serpti.

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin hastalıkları...

Basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ve kucaklarına yeni aldıkları oğulları Rika ile mutlu aile tablosunun simgesi haline gelen Müge Boz, bu kez neşeli bir tatil karesiyle değil, duygusal bir itirafla gündemde.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yıllardır gizlediği hastalığını tüm çıplaklığıyla anlattı.

Müge Boz 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı: "Öldürmez ama süründürür..." | Video

"VÜCUDUMDAKİ İZLERİ GİZLEMEKTEN YORULDUM"

Tam 20 yıldır Sedef hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Boz, hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik yüküne de değindi.

"Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir" diyerek yaşadığı zorluğu ifade eden oyuncu, yıllarca süren inkar sürecinin ardından artık kabulleniş aşamasına geçtiğini belirtti.

DETOKS KAMPININ GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Boz, son günlerde katıldığı detoks kampıyla ilgili yanlış anlaşılmaları da düzeltti.

Bu kampa keyiften veya zayıflama kaygısıyla katılmadığını vurgulayan Boz; "Kendim için, iyileşmek için geldim" dedi. Artık bu süreçteki deneyimlerini paylaşarak, aynı dertten muzdarip takipçilerine ışık olmayı hedefliyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ŞARKICI AYDİLGE DE KENDİ HASTALIĞINA DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI!

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Aydilge'nin yllardır mutlu süren bir evliği var. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı cilt rengine yapılan zorbalığa sessiz kalmadı.

Ünlü sanatçı Aydilge, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi. Dış görünüşü, makyajı ve cilt rengi üzerinden gelen eleştirilere değinen Aydilge, vitiligo hastası olduğunu açıkladı.

"KİMSEYE MAKUL BİR GÜZELLİK BORCUM YOK"

Sanatçı, yaptığı paylaşımda beden algısı üzerinden yapılan yorumların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kimseye makul bir güzellik borcum yok" ifadelerini kullandı.

"VİTİLİGO HASTASIYIM"

Aydilge, şunları söyledi: Bazı yorumlar dikkatimi çekti. Makyajımı iyi yapmadığım, yüzümün çok beyaz olduğuna dair yorumlardı bunlar. Daha önce de başka bir videomda, Harry Potter'daki beyaz suratlı, korkutucu Voldemort'a benzetenler olmuştu. Üzüldüm mü? Hayır ama önceleri çok üzülürdüm. Çünkü ben Vitiligo hastasıyım. Benim yüzümdeki pigmentler ölü ve kimseye makul bir güzellik borcum olmadığı için bazen rengini kendi hâline bırakıyorum.

BİRBİRİMİZE ZORBALIK YAPIYORUZ

Aydilge, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın, ellerimde de aynı durum var; yarısı beyaz, yarısı daha koyu. Bazen canım isteyince profesyonel makyaj yaptırıyorum, bazen de kendimce bir şeyler yapıyorum. Tabii ki eleştiriler olur, yorumlar yapılır. Benim için hiç sorun değil ama sizleri de üzenlerin çok olduğuna eminim. O yüzden bir kardeş ve abla gibi, şu an sizlere sarılmak istedim. Çünkü sistemin bize dayattığı gerçekçi olmayan ve sürekli değişen güzellik idealleri yüzünden kendi bedenimize yabancılaşıyoruz. Yetmiyor, bir de birbirimize zorbalık yapıyoruz. Estetik yaptıranlar, estetik yaptırdıkları için; yaptırmayanlar ise yaşlı göründükleri için zorbalanıyor. Yani ne yaparsak yapalım, bedenimiz üzerinden sürekli söz sahibi olmaya çalışan bir sistem var."

"Peki, ne yapacağız? Bence kendimizi güzel hissetmek istememiz, beğenilmek istememiz çok doğal ve normal. Ben de istiyorum. Ama ne olur, incindiğimiz yerlerden başkalarını incitmeyelim. Güzel olalım elbette ama güzelliğin ne olduğunu sadece nasıl göründüğümüz üzerine inşa etmeyelim.

İşte diğer ünlü isimlerin bilinmeyen hastalıkları...

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olarak kabul edilen Kıvanç Tatlıtuğ, hem yeteneği hem de karizmasıyla milyonların kalbini kazanmayı başardı.

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan da yıllardır hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.