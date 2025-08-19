Evlat acısı dinmiyor! Nihal Candan'ın annesinden yürek burkan sözler... "Çaresizliğin en dibini gördüm"

"ÇARESİZLİĞİN EN DİBİNİ GÖRDÜM"

Kızı Nihal Candan'ın fotoğrafını paylaşan anne Candan, "Çaresizliğin en dibini gördüm" diyerek, "Yoruldum Nihal hem de çok yoruldum kuzum benim. Kanadı kırık bir kuş gibi hiç sesin soluğun çıkmadan gittin. Çok gariban ve acı yüklü bir gidişin oldu be çocuğum. İçeri alındığınızda hiçbir şey yapamadım, yemedin, içmedin hiçbir şey yapamadım. Sadece konuştum, konuştum, konuştum ama hiç kimselere sesimi duyuramadım. Çaresizliğin en dibini gördüm Nihal. Beni de al götür hem de tez vakitte olmaz mı?" ifadelerini kullandı.