Evlat acısı ilk günkü gibi taze! Babası Barış Akarsu’nun yarım kalan hayalini açıkladı! "Biraz para bulsam…"

Henüz 28 yaşındayken Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla geçmişe dair duygularını paylaştı. Maddi sıkıntılar içinde geçen yılları anlatan Akarsu, evladının yarım kalan hayalini yürek burkan sözlerle açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.04.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 10:34
'Akademi Türkiye' yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Barış Akarsu, kariyerinin zirvesindeyken 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının babası Selahattin Akarsu, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda hem yaşadığı acıyı hem de oğluna duyduğu derin özlemi dile getirdi.

"CEPTE PARA YOKTU"

"Beraberkeşifteyiz" adlı Instagram sayfasına konuşan Selahattin Akarsu, zor zamanlarda birbirlerine tutunduklarını belirterek, "Cepte para yoktu, biraderin evinde kalıyorduk Sefaköy'de. En garibanı bendim ama Barış'la ilgili hayaller kuruyordum. Ona sarılırdım, 'Sen başaracaksın oğlum' derdim. O varken hayal kuruyordum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Oğlunun doğaya olan ilgisine de değinen Akarsu, Barış'ın sade yaşamı sevdiğini vurgulayarak, "Antik yerleri gezmeyi severdi, salaş ortamları çok beğenirdi. Doğadaki her şeye, özellikle hayvanlara büyük sevgisi vardı" dedi.

"BİRAZ PARA BULSAM TEKNE YAPTIRACAĞIM"

Deniz hayalini de anlatan baba Akarsu, "Bana hep 'Biraz para bulsam tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım' derdi" ifadeleriyle oğlunun hayallerini paylaştı.

Türk rock müziğinin genç yaşta kaybettiği, ancak ardında derin izler bırakan sanatçılarından biri olan Barış Akarsu, kısa yaşamına rağmen milyonların gönlünde taht kurdu.

Sahne performansları, kendine has yorumu ve samimi duruşuyla Türkiye müzik tarihinde özel bir yere sahip olan Akarsu, özellikle 2000'li yıllarda popülerlik kazanarak geniş kitlelere ulaştı. Onun hayatı, müzik tutkusu, ailesi ve genç yaşta yaşadığı trajedi, halen sevenleri tarafından hatırlanıyor.

ADININ HİKAYESİ: BARIŞ'IN BABASINDAN ANLAMLI BİR AÇIKLAMA

Barış Akarsu'nun isminin kökeni, onun yaşamına anlam katan önemli bir detaydır. Babası Selahattin Akarsu, verdiği bir röportajda oğlunun isminin kökenini şöyle anlatmıştır:


"Barış doğduğunda bizim evde Barış Manço, Cem Karaca, Zülfü Livaneli ve Ruhi Su'nun şarkıları çok çalınırdı, ama Barış'ın adının kaynağı UNESCO'dur. Barış'ın doğduğu yıl olan 1979'da UNESCO, o yılı 'çocuk yılı' ilan etmişti. Ben de çocuklar barışı temsil ettiği için oğlumun adının 'Barış' olmasını istedim. Oğlumun başarılarıyla en büyük gururu yaşadım, kaybıyla da en büyük acıyı."


Bu sözler, Barış Akarsu'nun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir barış ve umut sembolü olarak anılmasının arkasındaki derin anlamı gözler önüne seriyor.

GENÇLİK YILLARI VE MÜZİKLE TANIŞMASI

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979'da Amasra'da doğdu. Müzikle erken yaşta tanıştı; ailesinin evinde Barış Manço, Cem Karaca ve Zülfü Livaneli gibi dönemin önemli sanatçılarının şarkıları sık sık çalardı.

Bu müzikler onun ruhunda derin izler bıraktı. Akarsu, genç yaşlarda gitar çalmaya başladı ve kısa sürede sahneye olan tutkusu ortaya çıktı. Yerel müzik etkinliklerinde gösterdiği performanslar, onun müzik yolculuğunun ilk adımları oldu.

KARİYERİNDE YÜKSELİŞ: AKADEMİ TÜRKİYE VE İLK ALBÜM

Barış Akarsu'nun geniş kitlelerce tanınması, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" adlı yarışmayla oldu. Burada sergilediği sahne performansı ve güçlü sesiyle yarışmayı kazandı. Bu zafer, onun müzik dünyasındaki kapılarını ardına kadar açtı. Yarışmadan sonra çıkardığı ilk albüm, özellikle gençler arasında büyük ilgi gördü.

Akarsu'nun müziği, geleneksel rock anlayışıyla Anadolu'nun samimi ve içten melodilerini harmanlayarak farklı bir tarz yarattı. Şarkılarında hayatın zorlukları, aşk ve umut temalarını işledi. Bu samimi yaklaşım, dinleyicilerle güçlü bir bağ kurmasını sağladı.

SANATÇI KİŞİLİĞİ VE SAHNEDEKİ ENERJİSİ

Barış Akarsu sahnede enerji doluydu. Kendine özgü gitar çalımı, güçlü vokali ve içtenliğiyle seyircisini büyülerdi. Onun sahnedeki varlığı, gençlerin idolü haline gelmesini sağladı. Müzik dünyasında "gençlerin sesi" olarak anıldı. Bir yandan klasik rock tınılarını yaşatırken, diğer yandan Türkiye'nin müzik sahnesine yeni bir soluk getirdi.

KİŞİSEL HAYATI VE ZORLUKLAR

Barış Akarsu, müzik kariyerinin yanı sıra ailesine de çok düşkündü. Babası Selahattin Akarsu'nun verdiği röportajda da görüldüğü gibi, Barış'ın hayatındaki en büyük destekçilerden biri ailesiydi. Babasının sözleri, onun sadece başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda sevgi dolu bir evlat olduğunu da gösterir.

Ancak Barış'ın hayatı, trajik bir kaza ile dramatik bir şekilde sona erdi. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süren sağlık mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Bu kayıp, Türk müzik camiasında ve hayranlarında derin bir üzüntü yarattı. Onun ölümü, genç yaşta hayata veda eden sanatçılar arasında anılmasına neden oldu.

MİRASI VE UNUTULMAZLIĞI

Barış Akarsu, arkasında unutulmaz şarkılar ve milyonların kalbinde yaşayan bir anı bıraktı. Şarkıları, rock müziğin Türkiye'deki gelişimine önemli katkılarda bulundu. Onun müziği, hâlâ radyolarda çalıyor ve yeni nesil müzikseverler tarafından keşfediliyor.

GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM: KERİM TEKİN!

1990'ların parlayan yıldızlarından, Türk pop müziğinin genç prensi Kerim Tekin, 27 Haziran 1998'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 23 yaşında olan Tekin, müzik kariyerinin zirvesindeyken aramızdan ayrıldı. Fakat ölümüne dair özellikle bir detay sevenlerini kahretti…

FESTİVAL COŞKUSU VE ERKEN VEDA

Kerim Tekin, Sandıklı Termal'98 Festivali kapsamında 26 Haziran akşamı Belediye Meydanı'nda coşkulu bir konser verdi. Hayranlarıyla buluştuğu bu özel gecenin ardından, yakın bir arkadaşının nişan törenine katılmak üzere İstanbul'a dönmeye karar verdi.

Festivalin ertesi günkü kapanış törenini beklemeden, menajeri ve bateristi Halis Bütünley ile birlikte yola çıktı.

KAZA VE KAYIP

Afyon-Sandıklı karayolunun 20. kilometresinde, karşı yönden gelen süt tankeri ile kimliği belirlenemeyen kömür yüklü bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kömür kamyonu, Kerim Tekin'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi.

Aynı kazada bir yolcu otobüsü de araçlara çarptı. Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, Halis Bütünley ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HAYRANLARIN VE SANAT DÜNYASININ YASI

Kerim Tekin'in ani ölümü, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Sanatçı dostları Reyhan Karaca, Seçil Heper, Alişan, Zafer Peker ve Ercan Turgut derin bir yas yaşadı. Özellikle Zerrin Özer, ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi ve doktor müdahalesiyle sakinleştirildi.

KISA SÜREYE SIĞAN BAŞARILAR

Kerim Tekin, 1995 yılında çıkardığı "Kara Gözlüm" albümüyle müzik dünyasına adım attı. 1997'de yayınladığı "Haykırsam Dünyaya" albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Özellikle "Kar Beyaz" şarkısı, onun en çok bilinen eserlerinden biri oldu. Ayrıca, "Yaz Aşkım" adlı filmde başrol oynayarak oyunculuk kariyerine de adım attı.