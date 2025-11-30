Trend Galeri Trend Magazin Evlenmek için boşanmayı bekliyordu! Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den sürpriz paylaşım: Yüzüğü olay oldu...

Evlenmek için boşanmayı bekliyordu! Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den sürpriz paylaşım: Yüzüğü olay oldu...

İlişkilerinde bir yılı geride bırakan futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, sosyal medya hesaplarında sürpriz bir kareye imza attı. Çift birinci yıl dönümlerini romantik paylaşımlarla kutlarken, Suarez'in elindeki yüzük 'evlilik mi geliyor?' sorusunu sordurdu...

Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:40
Wanda Nara'yla olan polemiklerle dolu ayrılığından sonra China Suarez'le yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sevgilisine olan aşkını her fırsatta gözler önüne seren Icardi, son olarak sürpriz bir paylaşıma imza attı.

İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan ikili Instagram hesaplarından yıl dönümlerini kutladı.

Icardi bu karelere 'Mutlu yıl dönümleri aşkım' notunu düşerken, China'nın elindeki yüzük dikkatlerden kaçmadı.

Icardi'nin sevgilisine hediye olarak yüzük alması, 'evlilik mi var?' sorularını da beraberinde getirdi.

Yıldız futbolcu geçen günlerde katıldığı bir programda ise evlilik için "Önce boşanayım, sonra planlamaya başlarız." ifadelerini kullanmıştı.

Peki Icardi ve Suarez'in aşk hayatında keyfi yerindeyken bu sırda Wanda Nara ne yapıyor dersiniz?

Futbol camiasının en çok gündeme gelen isimlerinden Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, özel yaşamıyla magazin dünyasının odak noktası olmaya devam ediyor.

Bir dönem rapçi L-Gante ile yaşadığı kısa süreli ilişkisiyle gündem olan Wanda Nara bir süre sona kalbini Arjantinli bir iş adamına kaptırdığı iddia edilmişti.

Yabancı basın organları bu ismin Martín Migueles olduğunu öne sürmüştü.

İddiaya göre ikili yaklaşık üç aydır görüşüyor. Ancak Wanda Nara'nın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması, söylentilerin doğruluk payı olabileceği yönünde yorumlanmıştı.

DEDİKOLDULAR DOĞRU ÇIKTI!
Wanda Nara son paylaşımında Martin Migueles'i etiketleyerek kalp koyduğu paylaşımla aşkını ilk defa gözler önüne sermişti.

Nara'nın bu paylaşımı kısa süre içinde magazin basınında geniş yankı bulurken ikiliden bir paylaşım daha gelmişti. Yeni sevgilisiyle ele ele oldukları o anları sosyal medya hesabında paylaşan aşkını gözler önünde yaşamaya hazır görünüyor.

ARADIĞI AŞKI SONUNDA BULDU...

Çetrefilli aşk hayatından sonra aradığı aşkı bulduğu söylenen Wanda Nara, son olarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

Sevgilisi Martin Migueles'in araba kullandığı anı paylaşan Nara, İspanyolca "Feliz cumpleaños mi amor" (Doğum günün kutlu olsun aşkım) notunu düştü.

Peki Wanda Nara'nın aşk hayatı nasıl gündeme gelmişti?

İHANETLERLE BAŞLAYAN EVLİLİK...

Wanda Nara, 2003 yılında futbolcu Maxi Lopez ile dünyaevine girmişti. Ancak Nara 2014 yılında, Lopez'in takım arkadaşı Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

İhanetlerle başlayan evlilik sonrasında uzun bir süre mutluluğu tadan ünlü çift, 2025 yılının Mart ayında olaylı bir şekilde boşandı.

Bu süre zarfında Arjantinli güzel gönlünü memleketlisi rapçi L-Gante'ye kaptırmıştı. Gante ve Nara ilişkisi ise Arjantin basınına bomba gibi düşmüştü.

İkilinin arasında 13 yaş fark olması, magazin dünyasını da epey bir şoke etmişti.

Aradığı mutluluğu bulduğunu düşünen Wanda Nara, sessiz sedasız Gante'yle de yollarını ayırmıştı.

Ancak bu ayrılık uzun sürmemiş, ikili aşklarına bir şans daha vermişti.

BU AŞK DA YALAN OLDU!

Gelgitli ilişkisiyle sosyal medyanın diline düşen Wanda Nara'dan beklenmedik bir haber gelmişti.

Arjantin basınında yer alan haber göre ünlü çift tekrar ayrılmıştı.

Üstüne üstlük bu kararı ise Wanda Nara almıştı.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DUYURDU!

İddialara göre ayrılık kararı alan Nara, ilişkisini bitirdikten sonra adeta özgürlüğünü haykırarak, sosyal medya hesabında dikkat çekici bir paylaşımda bulunmuştu.