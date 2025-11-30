Trend
Galeri
Trend Magazin
Evlenmek için boşanmayı bekliyordu! Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den sürpriz paylaşım: Yüzüğü olay oldu...
Evlenmek için boşanmayı bekliyordu! Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den sürpriz paylaşım: Yüzüğü olay oldu...
İlişkilerinde bir yılı geride bırakan futbolcu Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, sosyal medya hesaplarında sürpriz bir kareye imza attı. Çift birinci yıl dönümlerini romantik paylaşımlarla kutlarken, Suarez'in elindeki yüzük 'evlilik mi geliyor?' sorusunu sordurdu...
Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:40