Trend Galeri Trend Magazin Evlenmek için gün sayıyor! Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce'nin düğün tarihi belli oldu...

Söylediği şarkılarla dünya çapında dikkat çeken Taylor Swift, birkaç ay önce sporcu sevgilisi Travis Kelce'den evlilik teklifi alarak özel hayatında önemli bir adım atmıştı. Düğün hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğü bilinen çiftin, nikah için belirledikleri tarih ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:06
Müzik dünyasının başarılı kadın isimlerinden biri olan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, son zamanlarda aşk hayatıyla herkesi kıskandırıyor.

2 yıldır Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'le birlikte olan ünlü şarkıcı, sonunda aradığı mutluluğu bulmuştu.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI!

Taylor Swift, bir süredir birlikte olduğu biricik aşkı Travis Kelce'den evlilik teklifi almıştı.

Ünlü çift, sosyal medyada hesaplarında evlilik teklifi sırasında çekildikleri pozları paylaşmıştı.

Özel karelerini sevenleriyle paylaşan çift, nişanlandıklarını duyurmuştu.

Başarılı şarkıcı paylaştığı karelere, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" notunu düşmüştü.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU!

Düğün hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce'nin ne zaman nikah masasına oturacağı ortaya çıktı.

13 UĞURLU SAYISI!

Page Six'in haberine göre, ünlü şarkıcı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, NFL sporcusu ile Watch Hill'deki Ocean House'da dünyaevine girecek.

İddialara göre Swift'in bu tarihi özellikle seçmesinin sebebi, hem doğum gününe denk gelmesi hem de konserlerden önce eline 13 sayısını yazmasıymış.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARINA BAŞLAMIŞLARDI!

Ağustos ayında nişanlanan Taylor Swift ile Travis Kelce çiftinin, milyonlarca doları bulan düğün hazırlıklarıyla ilgili gelişmeler gündeme gelmişti. Çiftin, törenin yapılacağı yer olarak 28 milyon dolarlık Rhode Island'daki görkemli malikanelerini tercih ettiği ve büyük güne hazırlık amacıyla kapsamlı tadilatlara başladığı ortaya çıkmıştı.

Düğünde Swift'in en yakın dostları Gigi Hadid ve Selena Gomez'in nedimeler arasında yer alacağı iddia edilirken, hazırlık sürecine dair dikkat çekici bilgiler de paylaşılmaya devam ediyor. The Sun'a konuşan bir kaynak, Grammy ödüllü şarkıcının okyanus kıyısındaki evini adeta çiçeklerle kaplı bir cennete dönüştürmeyi planladığını öne sürmüştü.

Aynı kaynak, hem Swift'in hem de nişanlısı Travis Kelce'nin yalnızca peyzaj düzenlemesi için yaklaşık 1,2 milyon dolar harcamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Ayrıca tadilat çalışmalarının yüksek maliyetine, düğünden önce yapılan değişikliklerin gizliliğini sağlamak amacıyla alınan ek güvenlik önlemlerinin de eklendiği belirtilmişti.

Kaynak aynı zamanda; "Kutlamanın tamamının beyaz, mor ve pembe orkidelerden oluşan aranjmanlar, mavi, beyaz ve pembe ortancalar ve pembe, beyaz ve kırmızı tonlarında şakayıklarla bir çiçek dalgası gibi olmasını istiyor" iddiasında bulunmuştu.

EVLİLİK TEKLİFİ ANLATMIŞTI!

Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift, ilk kez evlilik teklifinin detaylarını anlatmıştı. İngiltere'de katıldığı The Graham Norton Show'da konuşan Swift, Kelce'in kendisi için özel bir bahçe tasarlattığını belirterek, "Beni şaşırtarak harikalar yarattı. Evlilik teklifi 10 üzerinden 10'du" dedi. Düğün tarihiyle ilgili net konuşmayan yıldız şarkıcı, "Öğreneceksiniz" demekle yetindi. Swift, düğün hazırlıklarına albüm sonrası başlayacağını söyledi.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI!
Taylor Swift'in nişan haberi çok geçmeden dikkat çekerken, yüzüğünün değeri ise merak konusu oldu. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre Swift'in yüzüğünün fiyatının 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

EVLİLİK KARARI ALAN DİĞER BİR İSİM İSE CRİSTİANO RONALDO VE SEVGİLİSİ GEORGİNA RODRİGUEZ...

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi ve 9 yıllık aşkı olan Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

9 YILIN SONUNDA MURADINA ERDİ!

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda geldi.

DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU!

Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak takipçilerine duyurdu. Rodriguez, yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu ekledi.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ PARMAK ISIRTTI!
Son olarak, devasa yüzüğüyle sosyal medyada adeta nispet yapan Georgina Rodriguez'in yüzüğünün değeri de ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo'nun seçtiği yüzük yüzük Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor.

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR!

Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi ise platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip bu yüzüğün değerinin 2 milyon doları rahatlıkla geçtiği, hatta milyon dolarlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı söyleniyor.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

