Evlenmek için gün sayıyor! Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce'nin düğün tarihi belli oldu...
Söylediği şarkılarla dünya çapında dikkat çeken Taylor Swift, birkaç ay önce sporcu sevgilisi Travis Kelce'den evlilik teklifi alarak özel hayatında önemli bir adım atmıştı. Düğün hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğü bilinen çiftin, nikah için belirledikleri tarih ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:06