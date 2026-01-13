Trend
Evler ayrıldı, ihanet iddiası gündemi sarstı! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar arasında neler oluyor?
Birkaç ay önce anne olmanın sevincini yaşayan İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar hakkında kulisleri karıştıran iddialar gündeme geldi. Son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftin, evlerini ayırdığı ve ihanet iddialarıyla gündeme geldiği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 13:06
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:36