Trend Galeri Trend Magazin Evler ayrıldı, ihanet iddiası gündemi sarstı! İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar arasında neler oluyor?

Birkaç ay önce anne olmanın sevincini yaşayan İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar hakkında kulisleri karıştıran iddialar gündeme geldi. Son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çiftin, evlerini ayırdığı ve ihanet iddialarıyla gündeme geldiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 13.01.2026 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:36
Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında özel hayatında da yeni bir sayfa açmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturan oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI!

Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu tablo beklenenden daha kısa sürdü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Bu söylentiler, çok geçmeden ekranlara da taşındı.

EVLERİ AYIRDILAR!

Gel Konuşalım programında dile getirilen iddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar artık aynı evi paylaşmıyor. Kaspar'ın aynı zamanda kendisine ait kafenin karşısında yeni bir daire tuttuğu konuşulurken, Nur Tuğba Namlı'nın Ural Kaspar'ın hakkında "Evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu" öne sürdü.

Yayında ayrıca Ural Kaspar'ın bir kafede bir kadınla 'samimi' şekilde görüntülendiği iddiası da gündeme geldi. Söz konusu kişinin kimliğinin ve sosyal medya hesaplarının bilindiği ifade edildi.

Tüm bu iddiaların gölgesinde çiftin sosyal medya davranışları da dikkatlerden kaçmadı. Helvacıoğlu ve Kaspar'ın birbirlerini takip etmeyi sürdürmesi ve birlikte paylaştıkları kareleri silmemesi, yaşananlara rağmen bağların tamamen kopmadığı yönünde yorumlara neden oldu.

Yaşanan bu olaylar karşısında sessizliğini koruyan oyuncu İrem Helvacıoğlu ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Helvacıoğlu, Instagram hesabında kızı Sora ile geçirdiği anlara yer vererek, yaşananların gölgesinde tüm odağını anneliğine verdiğini gösteriyor.

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, geçen günlerde minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınlamıştı.

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

39 yaşındaki oyuncu, son olarak kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Instagram hesabından Asya Mone'nin güncel halini paylaşan Vuslateri'nin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gittikçe annesine benzeyen Asya takipçilerde yoğun ilgi gördü.

ÇAĞLA ŞIKEL- EMRE ALTUĞ

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.

Eski eşler son olarak erken yeni yıl yemeğinde oğullarıyla buluştu.

Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında peş peşe yayınladığı gönderiler beğeni yağmuruna tutuldu.