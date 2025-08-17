Evlere temizliğe gitmekten Hollywood yıldızlığına...  Margot Robbie’nin şaşırtan hayat hikayesi: Şimdi 60 milyon dolarlık serveti var

Yaklaşık 400 milyon dolar hasılat elde eden film sayesinde genç oyuncu ünlü bir aktris olma yolunda önemli bir adım atıyor. 2023 yılında yapımcısı da olduğu Barbie filmiyle ise inanılmaz bir servete sahip oluyor. Şu anda da Jacob Elordi ile yeni bir film projesi üzerinde çalışan Robbie ayakları yere sağlam basan, çalışkan, uyumlu bir karakter olması da Robbie'nin başarıya sahip olmasında çok etkili.