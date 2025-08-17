Trend
Evlere temizliğe gitmekten Hollywood yıldızlığına... Margot Robbie'nin şaşırtan hayat hikayesi: Şimdi 60 milyon dolarlık serveti var
1990 doğumlu Margot Robbie, 60 milyon dolarlık serveti ile son dönemin en başarılı çıkış yakalayan isimlerinden. Oyunculuğun yanı sıra yapımcılıkta da başarısını ispat eden Robbie, henüz lise döneminde farklı işlerde çalışmış sonunda başarıyı yakalamış bir isim.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 09:20