Trend Galeri Trend Magazin Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Güçlü sesi ve zamansız şarkılarıyla sahnelerin ikonik ismi olan Nükhet Duru, son konserindeki büyüleyici performansıyla yine adından söz ettirdi. Usta sanatçı, herkesi şaşırtan açıklamasıyla magazin gündeminde yer aldı.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 16:29
Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Türk pop müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Nükhet Duru, yıllara meydan okuyan şarkıları ve ikonik sahne performansıyla dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor.

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Her konserinde zamansız eserlerini kendine has tarzıyla seslendiren usta sanatçı, sadece müzikal kalitesiyle değil, dinleyicisiyle kurduğu samimi bağla da sahnelerin en özel isimleri arasında yer alıyor.

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Geniş repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz geceler yaşatan ünlü isim, son performansında ise müzik ziyafetinin yanı sıra şıklığıyla da göz doldurdu.

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Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Gecede seslendirdiği parçalarla kulakların pasını silen Nükhet Duru, sahne kostümü olarak beyazlar içinde, duvaklı bir tasarım tercih etti.

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Sanatçının bu büyüleyici ve asil tarzı salondaki herkesin beğenisini toplarken, konser esnasında bir dinleyicinin seslenmesiyle salondaki hava bir anda değişti.

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Bir dinleyicinin beyazlar içindeki usta sanatçıya "Gelin gibisiniz" demesi üzerine, Nükhet Duru'dan beklenmedik bir çıkış geldi.

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Hayranının bu yorumunu yanıtsız bırakmayan 72 yaşındaki sanatçı, "Gelinlik provası yapıyorum, nikah yakında" diyerek espiri yaptı.

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Sahnede yaşanan bu anlar salondaki dinleyicilerin akıllarını karıştırırken, usta sanatçının evlilik imalı bu neşeli çıkışı kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru, 1954 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk pop müziğinin en köklü ve ikonik yorumcularından biridir. Profesyonel müzik kariyerine 1970'lerin başında adım atan sanatçı, özellikle "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Anılar" ve "Cambaz" gibi zamansız şarkılarıyla hafızalara kazınmıştır. Kendine has güçlü vokal tarzı, caz esintili pop yorumculuğu ve tiyatral sahne hakimiyetiyle Türk müzik tarihinde kendine özgü bir ekol yaratmıştır.

Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

Kariyeri boyunca sadece albüm çalışmalarıyla sınırlı kalmayan Duru; müzikallerde, televizyon şovlarında ve sinema filmlerinde de rol alarak çok yönlü bir sanatçı profili çizmiştir. Dönemin usta bestecileriyle gerçekleştirdiği ortak projelerle pop müziğin altın çağına yön veren isimlerden biri olmuştur.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör