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Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...
Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...
Güçlü sesi ve zamansız şarkılarıyla sahnelerin ikonik ismi olan Nükhet Duru, son konserindeki büyüleyici performansıyla yine adından söz ettirdi. Usta sanatçı, herkesi şaşırtan açıklamasıyla magazin gündeminde yer aldı.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 16:29