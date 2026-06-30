Evlilik açıklaması geldi! 72 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru sürpriz haberi sahnesinden duyurdu...

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru, 1954 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk pop müziğinin en köklü ve ikonik yorumcularından biridir. Profesyonel müzik kariyerine 1970'lerin başında adım atan sanatçı, özellikle "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum", "Anılar" ve "Cambaz" gibi zamansız şarkılarıyla hafızalara kazınmıştır. Kendine has güçlü vokal tarzı, caz esintili pop yorumculuğu ve tiyatral sahne hakimiyetiyle Türk müzik tarihinde kendine özgü bir ekol yaratmıştır.