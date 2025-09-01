Trend Galeri Trend Magazin Evlilik beklenirken ayrılık gelmişti! Hakan Sabancı Hande Erçel'le ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: İhanet iddialarına son noktayı koydu...

Evlilik beklenirken ayrılık gelmişti! Hakan Sabancı Hande Erçel'le ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: İhanet iddialarına son noktayı koydu...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın evlenmeleri beklenirken ani bir kararla yollarını ayırması, herkesin kafasında soru işaretleri yaratmıştı. Çeşitli dedikoduların dolaştığı ayrılığın ardından, Hande Erçel'den sonra Hakan Sabancı da sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:51
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkı geçtiğimiz günlerde son buldu.

Ayrılık sonrası bir açıklama yapmayan çiftten ilk hamle ise Hande Erçel'den geldi.

Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları silen ünlü oyuncudan sonra gözler Hakan Sabancı'ya çevrilmişti.

Önce Hande Erçel'i eleştiren bir paylaşımı beğenen Arzu Sabancı, ayrılık haberlerinin ardından da "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" diye yazdı.

Bu paylaşımının ardından büyük tepki alan Arzu Sabancı, çareyi yurt dışına gitmekte bulmuştu.

Son olarak Hakan Sabancı'da Hande Erçel'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti.

Tüm bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz günlerde ilk defa tek başına görüntülenen Hande Erçel'e ayrılık iddiaları soruldu.

AYRILILIK SORULARINA TEK CÜMLELİK CEVAP

Hande Erçel muhabirlerin ayrılık sorularını tek cümleyle cevapladı. Erçel, "Bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım" dedi.

HAKAN SABANCI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Hande Erçel'in yaptığı ayrılık açıklaması sonrasında Hakan Sabancı'da konuya dair ilk kez konuştu.

"ALDATMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir magazin programına konuşan Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.