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Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...
Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...
Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Buçe Buse Kahraman ve iş insanı Kaan Akyıldız cephesinden güzel haber geldi. Sahilde aldığı romantik evlilik teklifine "evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa düştüğü masal notuyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:01