Trend Galeri Trend Magazin Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Buçe Buse Kahraman ve iş insanı Kaan Akyıldız cephesinden güzel haber geldi. Sahilde aldığı romantik evlilik teklifine "evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa düştüğü masal notuyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:01
Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Buçe Buse Kahraman, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Güzel oyuncu uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir birliktelik yürüttüğü iş insanı sevgilisi Kaan Akyıldız ile ilişkisini resmiyete dökmek için ilk büyük adımı attı.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Birlikteliklerini uzun süredir gözlerden uzak yaşayan çiftten beklenen müjdeli haber, sahilde çekilen romantik bir sosyal medya paylaşımıyla geldi.

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Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Buçe Buse Kahraman ile Kaan Akyıldız, evlilik yolunda ilk adımı deniz kenarında attı. Kaan Akyıldız, oyuncu sevgilisine sahilde rüya gibi bir atmosferde sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleştirdi. Kumsalda yürürken aldığı bu romantik teklif karşısında büyük bir mutluluk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisine "evet" yanıtını verdi.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Yaşadığı o özel ve heyecan dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Buçe Buse Kahraman, parmağındaki alyansıyla kumsaldan kareler yayınladı.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Ünlü oyuncu, fotoğrafların altına eklediği, "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil" notuyla çocukluk masalına gönderme yaparak mutluluğunu tüm dünyaya ilan etti.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Bu müjdeli haberle birlikte ünlü oyuncunun hayatına dair en çok merak edilen konulardan biri de memleketi oldu.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Aslen İzmirli olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Buçe Buse Kahraman, oyunculuk kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

EKRANLARIN KRALİÇESİNİN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Başarılı sunucu Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

2 Temmuz 2010'da Ali Özbir ile evlenen, çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile örnek bir aile kuran ünlü sunucunun, aile bağlarına olan bu düşkünlüğü aslında büyüdüğü yuvadan geliyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eyüp ilçesinde doğan ünlü isim, kalabalık ve neşeli bir ailede büyüdü.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Aile hayatına büyük önem veren Esra Erol, tam 5 kız kardeşin ortancası. Evin enerjisi hiç bitmeyen bu kalabalık yuvasında, babasının mesleği ise tüm ailenin hayat rotasını bambaşka bir yere çevirecekti.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Esra Erol'un babası Seyfi Erol bir polis memuruydu. Baba Seyfi Erol'un görevi nedeniyle çıkan tayin, aileyi İstanbul'un kalabalığından alıp Ege'nin tarihi şehri Kütahya'ya taşıdı. Televizyon dünyasına damga vuracak olan ünlü sunucu, öğrenim hayatının büyük bir kısmını işte bu şehirde, Kütahya'da tamamladı.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

İŞTE GERÇEK MEMLEKETİ!
Yıllarca Kütahya'da yaşaması sebebiyle pek çok hayranının buralı sandığı ünlü sunucunun gerçek memleketi ise çok daha başka bir bölgede! Seyfi Erol'un ve dolayısıyla Erol ailesinin kökleri Karadeniz'e uzanıyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, aslen Sinoplu! Şimdilerde İstanbul'da kariyerine yön veren güzel sunucu, aslen bir Karadeniz kızı.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

MEMELEKETİ MERAK EDİLEN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM OKTAY KAYNARCA

Türk televizyon tarihine Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi efsane karakterlerle damga vuran Oktay Kaynarca, atv ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda, samimi ve karizmatik sunumuyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Popülerliği her geçen gün artan ünlü ismin kökenleri ise merak edilip internette aratılmaya başlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Özberk, bu kez katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirdi.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça dile getirdi: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurdu.

Evlilik yolunda ilk adımı attı! Güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman’a iş insanı sevgilisinden rüya gibi teklif...

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.