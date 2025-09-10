Trend Galeri Trend Magazin Evliliklerinde 6 yılı geride bıraktılar! Aylin Coşkun'dan romantik yıl dönümü mesajı: "El ele, sevgiyle, aşkla..."

Evliliklerinde 6 yılı geride bıraktılar! Aylin Coşkun'dan romantik yıl dönümü mesajı: "El ele, sevgiyle, aşkla..."

Başarılı şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medya hesabında 2019 yılında hayatını birleştirdiği Volkan Arslan'ın evlilik yıl dönümünü kutladı. Coşkun, "El ele, sevgiyle, aşkla..." diyerek romantikliğini gözler önüne serdi...

Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:28
'Manzara' ve 'Sinsirella' şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Aylin Coşkun, 2019 yılında Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuştu.

14 yıllık nişanlı kaldıktan sonra dünyaevine giren çiftin üstünde kara bulutların dolaştığı iddia edilmişti.

Ancak güzel şarkıcı yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla eşiyle barıştığını gözler önüne sermişti.

EVLİLİKLERİNDE 6 YILI GERİDE BIRAKTILAR!
Aylin Coşkun son olarak 6 yıl önce evlendiği eşi Volkan Aslan'ın evlilik yıl dönümünü kutladı.

"EL ELE, SEVGİYLE, AŞKLA..."

Eşiyle fotoğraf paylaşan Coşkun şu notu düştü: "Aşkım dolu dolu 6.cı yılımız bitti 7.ci yılımıza başlıyoruz bugün. Nice güzel senelerimiz olsun beraber el ele sevgiyle aşkla saygıyla. Seni çok seviyorum nice yıl dönümlerimiz olsun"

'BİZ SAFİYE İLE FAKİZ'İZ...

Öte yandan Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun bir programa bağlanarak eşiyle nasıl barıştıklarını anlattı. Coşkun, "Gerçekten boşanıyordum, avukatları aradım. Benim eşimin bugüne kadar birine baktığını görmedim. Volkan dönem dönem bir şeylere takılıyor, olabilir. Volkan'ı her yerden engelledim.

Aramızı annem buldu. Kızım yapma dedi. Ortada bir şey yok sırf inattan. Ben evi terk ettim, 4-5 gün otelde kaldım. Biz Safiye ile Faik'iz. Biz komik bir çiftiz, nazar değdi." ifadelerini kullandı.

5 yılda 50 kez tüp bebek tedavisi olan Aylin Coşkun geçen yıllarda da anne olmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Son açıklamasıyla gündem olan Aylin Coşkun, ''Gazze'den kimsesiz bir çocuğu evlat edinebilirim.'' demişti.

Coşkun sözlerine daha sonra şu şekilde devam etti:

"Zaten tüp bebek tedavisinde hormon yüklemesiyle şiştim 90 kilo oldum. Bir ara tekerlekli sandalyeyle gezdim. Ayağa kalkamayacak haldeydim. 8 ay önce artık çocuk isteğine son vermem gerektiğine kanaat getirdim. Kendimi 'Ya zamanı gelmedi ya da Allah sana bunu vermeyecek bırak' diye ikna ettim"

Bu dönemde kocası Volkan Aslan'a "İstersen boşanalım, başka biriyle evlen çocuk sahibi ol" şeklinde teklifte bulunduğunu da dile getiren Coşkun "Kocam baba olmayı hak eden, çok merhametli bir adam, zaten onun için bu kadar çok tedavi gördüm, çabaladım ama olmadı" diye konuşmuştu.

"GAZZELİ 10 ÇOCUK ALABİLİRİM"

Evlatlık alma fikrinin oluşmaya başladığını söyleyen Aylin Coşkun, "Gazze'den yetim, hiç kimsesi olmayan bir kız çocuğu alabilirim. Belki de peş peşe alır 10 tane çocuğa evimi açarım, koruyucu anne olurum" demişti.