Evliliklerinde 6 yılı geride bıraktılar! Aylin Coşkun'dan romantik yıl dönümü mesajı: "El ele, sevgiyle, aşkla..."
Başarılı şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medya hesabında 2019 yılında hayatını birleştirdiği Volkan Arslan'ın evlilik yıl dönümünü kutladı. Coşkun, "El ele, sevgiyle, aşkla..." diyerek romantikliğini gözler önüne serdi...
Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:28