Ezgi Mola oğlunun 2’nci yaş gününü kutladı: Hayatımı güzelleştirdin!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, oğlu Can'ın ikinci yaş gününü kutladı. Ezgi Mola, oğlunun doğum gününe özel bir organizasyon yaptı. O anları da kendi kişisel hesabında paylaştı İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 23.11.2025 20:30
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 2023 yılında Mustafa Aksakallı ile hayatını birleştirdi. İki yıl evli kalan ünlü çift, oğulları Can'ın dünyaya gelmesinin ardından boşandı.

OĞLU İKİ YAŞINA GİRDİ

Ünlü çiftin oğulları bugün 2 yaşına girdi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ezgi Mola, oğlunun ikinci yaş gününe özel bir organizasyon yaptı.

"HAYATIMI GÜZELLEŞTİRDİN"

Ezgi Mola, sosyal medyada doğum gününe özel bir fotoğraf paylaşıp altına, "İyi ki doğdun Can! Hayatımı güzelleştirdin, her şey gönlünce olsun oğlum" notunu ekledi.

