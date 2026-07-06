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Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...
Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...
Türk televizyonunun en beğenilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Deniz havası alan ünlü çiftten hayranlarını sevindiren yeni kareler geldi.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:30