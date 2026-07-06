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Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Türk televizyonunun en beğenilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Deniz havası alan ünlü çiftten hayranlarını sevindiren yeni kareler geldi.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:30
Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Fahriye Evcen, ailesiyle çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Deniz kenarında poz veren güzel oyuncu, fit hali ve duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

KARAN VE KEREM BÜYÜDÜ! İŞTE MUTLU AİLE TABLOSU

Eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla iskelede keyifli anlar yaşayan Evcen, hem renkli hem de siyah-beyaz fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan karelerde, çiftin çocukları Karan ve Kerem'in büyümüş halleri dikkatlerden kaçmadı.

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Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Hayranları ünlü oyuncunun paylaşımına "Muhteşem aile", "Fahriye her zamanki gibi çok zarif" yorumlarında bulundu.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

MAGAZİN DÜNYANIN ÖRNEK ÇİFTLERİ ARASINDALAR

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Son paylaşımıyla sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen, zarif pozlarıyla takipçilerinden tam not almıştı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Fahriye Evcen'in peş peşe paylaştığı kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Zarafeti ve doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not alan ünlü oyuncunun paylaşımları, binlerce beğeni ve övgü dolu yorum alarak gündemin en çok konuşulan içerikleri arasına girmişti.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Evcene'e gelen yorumlardan en özeli de eşi Burak Özçivit'ten olmuştu.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Burak Özçivit'in eşine yaptığı "Güzellik" yorumu, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

ÖRNEK AİLE HAYATIYLA KONUŞULAN BİR DİĞER ÇİFT İSE SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU

Bir dönemin sevilen oyuncularından Sinem Kobal ile başarılı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, mutlu evliliklerini gözlerden uzak ancak uyum içinde sürdürmeye devam ediyor.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Ünlü çift 2020 yılında Lalin ve 2022'de de Leyla adını verdiği kızlarına kavuşarak anne ve baba olmanın da mutluluğuna vardı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Uzun süredir mutlu evlilikleriyle gündemde olan ikili, iki çocuklarıyla birlikte çıktıkları aile tatilinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Sosyal medyada paylaştıkları kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Ailece geçirdikleri keyifli ve huzurlu anlar, takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Tatil boyunca hem çocuklarıyla vakit geçiren hem de romantik anlar yaşayan çift, samimi halleriyle hayranlarından tam not aldı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun kızlarıyla çektirdiği pozları ise sosyal medyayı salladı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Öte yandan Sinem Kobal, geçen günlerde 52 yaşına giren eşi Kenan İmirzalıoğlu için sosyal medya hesabından duygusal bir kutlama mesajı yayımladı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Kobal, paylaşımına ise "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Romantik karelerle süslenen paylaşım, kısa sürede büyük ilgi görürken çiftin hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

Öte yandan sevilen çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal mutlu aile hayatlarıyla parmakla gösteriliyor.

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER