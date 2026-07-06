Fahriye Evcen güzelliğiyle büyüledi! Burak Özçivit ve çocuklarıyla çıktığı tatilden peş peşe paylaşımlar...

KARAN VE KEREM BÜYÜDÜ! İŞTE MUTLU AİLE TABLOSU

Eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla iskelede keyifli anlar yaşayan Evcen, hem renkli hem de siyah-beyaz fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan karelerde, çiftin çocukları Karan ve Kerem'in büyümüş halleri dikkatlerden kaçmadı.