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Fahriye Evcen tarzını konuştur! Muhteşem evinin bahçesinden yeni pozlar...

Instagram'da 13.7 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Fahriye Evcen'in muhteşem evinin bahçesinden paylaştığı kareler beğeni topladı. Aile hayatları ile sanat camiasının parmakla gösterilen annelerinden Fahriye Evcen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Eşi Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile de sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen, son olarak evlerinin bahçesinde, tarzını konuşturduğu kareler ile ilgi odağı oldu. İşte Fahriye Evcen'in beğeni yağan paylaşımları...

Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:34
Fahriye Evcen tarzını konuştur! Muhteşem evinin bahçesinden yeni pozlar...

Sette başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan ünlülerden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit mutlu evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösteriliyor.

Fahriye Evcen tarzını konuştur! Muhteşem evinin bahçesinden yeni pozlar...

Her yaptıkları, her söyledikleri, her paylaştıkları olay olan ünlü çifte aile yaşantılarıyla da övgüler yağıyor.

Fahriye Evcen tarzını konuştur! Muhteşem evinin bahçesinden yeni pozlar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan ve Kerem de en az anne-babaları kadar ilgi çekiyor.

Fahriye Evcen tarzını konuştur! Muhteşem evinin bahçesinden yeni pozlar...

Instagram'da 13.7 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi.

Fahriye Evcen tarzını konuştur! Muhteşem evinin bahçesinden yeni pozlar...

Fahriye Evcen'in muhteşem evinin bahçesinden paylaştığı kareler beğeni topladı.

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