Fahriye Evcen tarzını konuştur! Muhteşem evinin bahçesinden yeni pozlar...

Instagram'da 13.7 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Fahriye Evcen'in muhteşem evinin bahçesinden paylaştığı kareler beğeni topladı. Aile hayatları ile sanat camiasının parmakla gösterilen annelerinden Fahriye Evcen sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Eşi Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile de sık sık paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen, son olarak evlerinin bahçesinde, tarzını konuşturduğu kareler ile ilgi odağı oldu. İşte Fahriye Evcen'in beğeni yağan paylaşımları...