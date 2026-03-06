Trend
Fakir Pakistan’ın nasıl nükleer füzesi oldu? Tek bir bilim insanı bir ulusu nasıl "dokunulmaz" yaptı?
Küresel güç dengelerinin nükleer caydırıcılık üzerinden yeniden kurulduğu bir dönemde, ekonomik kısıtlılıklarına rağmen Pakistan'ın elde ettiği nükleer statü, stratejik bağımsızlığın ve dokunulmazlığın sembolü haline geldi. Peki Pakistan nasıl oldu da bu güce ulaştı? İşte tüm bu dinamikleri Mevlüt Tezel köşesine taşıdı...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 07:12
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 07:14