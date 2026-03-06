Fakir Pakistan’ın nasıl nükleer füzesi oldu? Tek bir bilim insanı bir ulusu nasıl "dokunulmaz" yaptı?

Khan, nükleer güç olmak için gerekli parçaları temin etmek için geniş bir tedarik ağı oluşturdu.

Bu süreçte eski iş arkadaşları ve paravan şirketler aracılığıyla santrifüj üretimi için gereken her şeyi elde etti.

1984'te Pakistan, ilk uranyum zenginleştirme tesisini açtı.

Pakistan, 1998 yılında iki ayrı nükleer deneme gerçekleştirerek nükleer füzesi olan ülkeler ligine dahil oldu.

Han, artık ülkesinde kahramandı.

Han, İran'a "P-1" tipi santrifüj planları ve parçaları sattı.

Libya'ya ise daha gelişmiş "P-2" santrifüjleri temin etti.

Kuzey Kore ile füze karşılığında nükleer teknoloji takası yaptı.