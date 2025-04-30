Trend Galeri Trend Magazin Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Fantezi müziğin güçlü isimlerinden olan ismi Güllü, son zamanlarda büyük bir değişim geçirdi. 70 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçı, eski halinden eser bırakmadı. İşte günden güne eriyen başarılı sanatçının yeni hali...

Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:38
Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Güllü, son zamanlarda verdiği kilolarla gündem oldu.

Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatı sonrası genç kızlara taş çıkartıyor.

Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

70 KİLO VERDİ!

70 kilo veren 49 yaşındaki Güllü, şimdilerde adeta bir deri bir kemik.

Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Şarkıcının son haline beğeni yağıyor.