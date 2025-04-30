Trend Galeri Trend Magazin Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Fantezi müziğin sevilen sanatçısı 70 kilo verdi! Şarkıcı Güllü değişimiyle hayranlarını şoke etti! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Fantezi müziğin güçlü isimlerinden olan ismi Güllü, son zamanlarda büyük bir değişim geçirdi. 70 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçı, eski halinden eser bırakmadı. İşte günden güne eriyen başarılı sanatçının yeni hali...