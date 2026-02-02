Trend
Fatih Terim'in kızı Buse Terim hedef oldu: Dolandırıcıların oltasına gelmedi! "Durum beni korkuttu"
Dolandırıcılar bu kez ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim'i hedef aldı. Terim, telefonuna mesaj olarak gelen dava dosyasından şüphelenip araştırma yaptı. Terim, 'Davanızda arabuluculuk yapabilirim' diyen sahte avukatı savcılığa şikayet etti.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 07:27