Fatih Terim'in kızı Buse Terim hedef oldu: Dolandırıcıların oltasına gelmedi! "Durum beni korkuttu"

Dolandırıcılar bu kez ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim'i hedef aldı. Terim, telefonuna mesaj olarak gelen dava dosyasından şüphelenip araştırma yaptı. Terim, 'Davanızda arabuluculuk yapabilirim' diyen sahte avukatı savcılığa şikayet etti.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 02.02.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 07:27
ŞAHSİ BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim'in başı dolandırıcılarla derde girdi.

Geçtiğimiz aylarda Terim'in telefonuna bir mesaj geldi. Kendisini avukat olarak tanıtan kişi, Terim'e açılan bir dava dosyası olduğunu söyledi. Şahıs, Buse Terim'e ait kişisel bilgileri de kullanarak kendisine arabuluculuk hizmeti verebileceğini belirtti. Terim yaptığı araştırmada adına açılan böyle bir davanın olmadığını öğrendi.

"DURUM BENİ KORKUTTU"
Dolandırılmak istendiğini anlayınca savcılığın yolunu tutan Terim, ilgili numaraya ait kişi ve kişilerden şikayetçi oldu.

Terim şikayet dilekçesinde, şahsına ait özel bilgilerin şüpheli kişinin eline nasıl geçtiğini bilmediğini, bu durumun kendisini korkuttuğunu ifade etti. Terim dilekçesinde, şüphelilerin kimliğinin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Öte yandan dolandırıcılık olayıyla gündeme gelen Buse Terim, özel hayatıyla da manşetleri süslüyor...

Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti. Çift, evlilikleri süresince iki kız çocuğu sahibi olmuş; ilk kızları Nil 2016'da, ikinci kızları Naz ise 2018 yılında dünyaya gelmişti.

Çift, yaşadıkları sorunların ardından 10 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. İlişkilerindeki krizi aşamayan ikili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanarak yollarını ayırdı.

Buse Terim, boşanmanın ardından; ''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için.'' demişti.

KAPADOKYA KAÇAMAĞINDAN ROMANTİK PAYLAŞIM!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Buse Terim ve sevgilisi kış tatilleri için rotalarını Kapadokya'dan yana kullanmışlardı. Tatil dönüşü sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terim, "Küçük bir Kapadokya dump" notuyla paylaştığı fotoğraflarına sevgilisi ile olan romantik karelerini de eklemeyi ihmal etmedi.

NELER OLMUŞTU?

Özel hayatı sıkça merak edilen Buse Terim, yeni bir aşka yelken açmasıyla magazin gündemine bomba bir giriş yapmıştı. Aşkları tüm hızıyla süren çift, geçtiğimiz günlerde yaptıkları kış tatili için Kapadokya'yı tercih etmişlerdi.

TEK KELİMELİK AŞK İLANI!

Buse Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik kareyle dikkat çekerken, paylaşımında sevgilisinin hesabını da etiketlemişti. "Biz" diyerek adeta aşkını ilan ettiği o kareyle Terim'in birlikte olduğu kişinin Instagram'da "batuson" kullanıcı adıyla yer aldığı da ortaya çıkmıştı.

35 yaşındaki Buse Terim, boşanma sürecinin ardından özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti. Ancak geçtiğimiz dönemde yaptığı sürpriz bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını ilk kez duyurarak gündeme gelmişti.

Peş peşe yayınladığı karelerde sevgilisinin yüzünü göstermemesi ve hesabını etiketlememesi ise takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.

"MUTLULUĞUMUZA ORTAK OLDUNUZ, TEŞEKKÜR EDERİM"
Paylaşımların kısa sürede büyük ilgi görmesi üzerine bir açıklama yapan Terim, aldığı destek mesajlarına kayıtsız kalmamıştı.

Yeni bir döneme adım attığını belirten Terim, "Hayatıma giren bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Gönderilerimin ardından gelen güzel dilekler ve samimi yorumlar beni gerçekten çok duygulandırdı" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLEM VE KIZLARIM HER ŞEYDEN HABERDAR"
Sürecin herkes tarafından merak edildiğini belirten Terim, ilişkilerinin doğal bir akış içinde ilerlediğini vurgulamıştı.

"Kızlarım, ailem ve en yakınlarım hayatımın her adımında yanımda. Bizim için önemli olan sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol" diyen Terim, yeni başlangıcının kendisine iyi geldiğini ve bu mutluluğu paylaşan herkese teşekkür etmişti.

Sürpriz paylaşım sonrası Buse Terim'in mutluluğu adeta gözlerinden okunuyor.

Terim'in, paylaştığı bu karelerle duyurduğu yeni sevgilisi kısa sürede gündeme oturmuştu.