Fatih Ürek'in dostları hastaneye akın etti: Son sağlık durumu açıklandı! 59 yaşındaki sanatçı kalp krizi geçirmişti
59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Hayatta kalma mücadelesi veren ünlü şarkıcının dostları Ürek'i yalnız bırakmadı. Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan hastaneye akın ederken, son sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 16.10.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 09:48