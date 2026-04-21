Trend Galeri Trend Magazin Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirasının paylaşıldığı iddia edilmişti: Menajerinden jet hızıyla cevap geldi!

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirasının paylaşıldığı iddia edilmişti: Menajerinden jet hızıyla cevap geldi!

30 Ocak 2026 tarihinde aramızdan ayrılan ve vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Fatih Ürek'in dev mirasının kız kardeşleri arasında paylaştırılacağı iddia edilmişti. Son olarak Ürek'in menajeri Mert Siliv konuya açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 16:29
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 15 Ekim 2025'te hastaneye kaldırılan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

SON YOLCULUĞUNDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

59 yaşındaki şarkıcı, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

CENAZE TÖRENİNE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILMIŞTI

Cenazeye şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın ile ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Ürek'in yanı sıra sanat camiasından birçok isim katılmıştı.

MİRASI AÇIKLANMIŞTI

Fatih Ürek'in vefatının ardından mirası açıklanmıştı.

İŞTE ÜNLÜ ŞARKICININ MİRASI

- Bodrum'da 170 milyon TL'lik malikane

- Ataşehir'de 5 daire

- 6 milyon TL'lik araba

- Bankada bir miktar nakit

- Pırlanta ve altın mücevherat.

MİRASININ PAYLAŞILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Fatih Ürek'in vefatının ardından gazeteci Seyhan Erdağ'ın bir televizyon programında iddia ettiği bilgilere göre, sanatçının mal varlığı üzerindeki hukuki prosedürler tamamlandı.

Fatih Ürek'in mirası resmi olarak kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı.

Ancak sanatçıya ait olan Ataşehir ve Bodrum'daki taşınmazlar ile lüks aracın satışı, devam eden bürokratik işlemler ve resmi prosedürler nedeniyle henüz gerçekleştirilemediği için bu konuda somut bir adım atılamadı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Gündeme gelen miras paylaştırıldı iddialarına, menajeri Mert Siliv'den net bir yalanlama geldi.

Hürriyet'ye yer alan habere göre, Siliv ailenin halen derin bir yas sürecinde olduğunu vurgulayarak, kardeşler arasında iddia edildiği gibi herhangi bir mal paylaşımı gerginliği yaşanmadığını ifade etti.

Sanatçının mirasının yasal prosedürler doğrultusunda kardeşlerine geçtiğini doğrulayan Siliv, kamuoyuna yansıyan "kavga" söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ve sürecin sükunetle ilerlediğini belirtti.

İŞTE DİĞER USTA İSİMLERİN DUDAK UÇUKLATAN MİRASLARI!

Ferdi Tayfur'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı ve konular mahkemeye taşındı.

KAYAHAN'IN MİRASI DA AİLEYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

İşte dev isimlerin ailelerini karıştıran mirasları ve kavgaları! Usta isim Kayahan'ın vefatı sonrası kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasında miras kavgası çıkmış, aile ikiye bölünmüştü.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Kayahan'ın şarkı telifini elinde bulunduran eşi İpek Açar'la kızı Beste Açar arasında mahkemeye taşınan gerilimde taraflar birbirini suçlamıştı.

"SADECE KAYAHAN'A ZARAR VERİR"

O dönem açıklama yapan İpek Açar, "Bu tarz konuların konuşulması sadece Kayahan'a zarar verir. Mahkemede olan süreçte herkesin susup saygıyla buradan çıkacak kararı beklemesi gerekir. Ben öyle yapıyorum" demişti.

"KIZGIN DEĞİLİM KIRGINIM"

Beste Açar ise, "Yaşananlardan sonra tabi ki eskisi gibi 'canım' deyip sarılamam, İpek'im derdim ona o da bana Beste'ciğim derdi. Ama asla kötü bir kelime de çıkmaz ağzımdan. Keşke herkesin onun gibi vicdanı olsaydı. O zaman hayat çok güzel olurdu. Kızgın değilim kırgınım" ifadelerini kullanmıştı.

MİRAS KAVGASINA TUTUŞTULAR

Şarkıcı Adnan Şenses 2013 yılında vefat etti. Henüz sanatçının kırkı çıkmadan dört yıllık eşi Lale Şenses ve ikinci evliliğinden olan kızı Arzum Şenses Alkuş, miras kavgasına tutuştu.

10 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKMIŞTI

Adnan Şenses'e ait olan Zeytinburnu'ndaki benzin istasyonu sanatçının vefatının hemen ardından 10 milyon dolara satışa çıkarıldı.

EŞİ VE KIZININ KAVGASI ÇOK KONUŞULDU

Sanatçının diğer daireleri, araçları, yazlıkları için ise aralarında anlaşma yapan eşi ve kızının miras kavgası çok konuşulmuştu.

DAVA AÇILMIŞTI

Yeşilçam'ın 'çirkin kralı' olarak anılan Yılmaz Güney'in Birten Ünal'dan olan kızı Güney, üvey annesi Fatoş Hanım'a 'resmi belgede sahtecilik' ve 'şirket veya Kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek' suçlarından dava açmıştı.

SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

2016 yılında sonuçlanan davada; Yılmaz Güney'in son eşi Fatoş Güney hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

CEM KARACA'NIN MİRASI İÇİN KAVGA

2004 yılında aramızdan ayrılan Türk rock müziği efsanesi Cem Karaca'nın da kırkı çıkmadan son eşi İlkin Karaca'yla 19 yıllık ikinci eşi Feride Hanım ve oğlu arasında miras kavgası yaşandı.

VİZYONDAN GERİ ÇEKİLİP SONRA TEKRAR VİZYONA GİRDİ

Şarkıların telif hakkıyla başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen tartışmada İlkin Karaca ve Emrah Karaca sık sık karşı karşıya geldi. Bu tartışma yüzünden vizyona giren film geri çekildi.

FATMA GİRİK'İN YAKINLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ

2022 yılında aramızdan ayrılan Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik'in mirası, yakınlarını birbirine düşürdü.

VASİYETNAMENİN İPTAL DAVASI AÇILMIŞTI

Fatma Girik mirasının büyük bir bölümünü yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya bıraktı. Girik'in erkek kardeşi Günay Girik ise annesi Münnevver Okav'la birlikte kendisinin miras dışı bırakıldığını iddia ederek vasiyetnamenin iptal davası açmıştı.