Fatih Ürek'in menajerinden açıklama! "Bitkisel hayata girdi" iddialarına cevap

Ekranların sevilen ismi Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçimiş ve 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yeni bir gelişme yaşandı. BİTKİSEL HAYATA GİRDİ Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği, ancak uzun süredir yatar pozisyonda bulunduğu için bedeninde yatmaya bağlı yaraların oluştuğu öğrenildi. Ünlü ismin bitkisel hayata girdiği de iddialar arasındaydı. Fakat menajerinden gelen son açıklama bu konuya son noktayı koydu. Siliv, basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mevcut durumda Ürek'in sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. Yoğun bakımda takip ve tedavi sürecinin planlandığı şekilde sürdüğünü aktaran Siliv, resmi ve doğru bilgilendirmelerin süreç ilerledikçe paylaşılacağını duyurdu. Ürek ve ekibi, gösterilen ilgi ve iyi dilekler için teşekkürlerini iletti. Kamuoyunun gereksiz endişelenmemesi istendi. Öte yandan Fatih Ürek için sanat camiasından sık sık destek mesajları da geliyor. Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı sosyal medyada 'Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin' notuyla duygulandırdı. Birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden iyi dileklerini iletirken, en duygusal paylaşımlardan biri yakın arkadaşı Gonca Vuslateri'den gelmişti. Ünlü oyuncu dostunun fotoğrafını paylaşarak, 'Hep duamızdasın canım' notunu ekledi. Gonca Vuslateri'nin paylaşımı çok sayıda 'vefalı dost' yorumları aldı. NELER OLMUŞTU? Fatih Ürek, 15 Ekim'de yaşadığı ani rahatsızlık sonrası yoğun bakıma alındı. Uzun süredir uyutulan Ürek, tedavi sürecinde hayati tehlikeyi atlatsa da hayranlarını endişelendiren gelişmeler yaşandı. Yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil, doktorun ilk olarak kendisini aradığını ve Ürek'in o sırada yoğun bakımda olduğunu ifade etti. Erbil, '20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var' açıklamasını yaptı. KÜÇÜK REFLEKSLER UMUT VERİYOR Yoğun bakımda günlerdir uyutulan Ürek'ten umutlandıran bir haber gelmişti. Sanatçının kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı bildirildi. Bu durumun nörolojik bir refleks olabileceği düşünülse de, hayranları için küçük de olsa bir moral kaynağı oldu. VÜCUDUNDA YATMAYA BAĞLI YARALAR Ürek'ün uzun süre yoğun bakımda kalması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu iddia edildi. Uzmanlar, uzun süre yatakta kalan hastalarda ciltte bası yaralarının sık görüldüğünü belirtiyor. Fatih Ürek'in tedavisinin devam ettiği ve sağlık ekibinin süreci yakından takip ettiği bildirildi. Uzmanlar, kalbi duran hastalarda iyileşme sürecinin yavaş ilerleyebileceğini belirterek sabırlı olunması gerektiğini vurguluyor. RAHATSIZLIĞI SONRASI İLK AÇIKLAMA Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme paylaşılmıştı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir.' 'Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verilmişti. SON SAĞLIK DURUMUNU MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMIŞTI! 59 yaşındaki Fatih Ürek'in yaşam mücadelesi devam ederken ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşının sağlık durumunu açıkladı. 'DOKTORU İLK BENİ ARADI' Erbil şu ifadeleri kullandı: 'Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı. İlk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var.' 'HAYATINI KAYBETTİ' İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI! 59 yaşındaki Fatih Ürek hakkında sosyal medyada hızla yayılan 'öldü' iddiaları da büyük paniğe neden olmuştu. Gelişmelerin ardından yakın dostu Alişan, gece saatlerinde sağlık kuruluşuna giderek durumla ilgili bilgi almaya çalıştı. Basın mensuplarıyla konuşan ünlü şarkıcı, 'Bilmiyorum yani, şu an içeriden bir bilgi almadan... Mert ile konuşuyoruz da inşallah... Benim için değerli biri... İnşallah güzel haber alırız' ifadelerini kullanmıştı. 'DOKTORLAR GELSİNLER GÖRSÜNLER DEDİ' Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu da Fatih Ürek'i yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı. Şerifoğlu ünlü şarkıcı için şunları söyledi: 'Dua etmekten başka çaremiz yok. Bu süreçte görmeyen varsa doktorlar gelsinler görsünler dedi' 59 yaşındaki sanatçıyla bir süre önce barışan Demet Akalın da geçtiğimiz haftalarda Ürek'i ziyaret ederek, 'Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum' demişti. Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'de Fatih Ürek'i yalnız bırakmayan isimler arasında yer almıştı. Çift herhangi bir açıklama yapmamıştı. AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ 'SAĞLIK DURUMU STABİLLİĞİNİ KORUYOR' Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır. Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız.' MİDE AMELİYATI OLMUŞTU Şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmuştu. FATİH ÜREK KİMDİR? 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti. Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı 'Sus' adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği 'Hayde' ve 'Yedi Tepe' şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği 'Hadi Hadi' şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir. Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul'a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan 'Yaktı Yaktı'yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un 'Sefam Olsun' albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında 'Sen İki Gözümsün' adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.