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Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: “Para edecek her şeyi…”
Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: “Para edecek her şeyi…”
30 Ocak'ta yaşamını yitiren şarkıcı Fatih Ürek'in ardından mirası uzun süre gündemdeki yerini korudu. Mal varlığıyla ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken, ablası Selvi Ürek sessizliğini bozdu. Selvi Ürek, miras konusunda son kararı ve yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 14:45