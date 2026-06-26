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Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: “Para edecek her şeyi…”

30 Ocak'ta yaşamını yitiren şarkıcı Fatih Ürek'in ardından mirası uzun süre gündemdeki yerini korudu. Mal varlığıyla ilgili ortaya atılan iddialar dikkat çekerken, ablası Selvi Ürek sessizliğini bozdu. Selvi Ürek, miras konusunda son kararı ve yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 14:45
Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası uzun süre hastanede tedavi altında kalan Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurladığı Ürek'in mal varlığına ilişkin yeni bir gelişme gündeme geldi. Ablası Selvi Ürek, yaptığı açıklamada sanatçının mirasına dair nasıl bir yol izleyeceklerini kamuoyuyla paylaştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

Sahne enerjisi, kendine has tarzı ve televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fatih Ürek, bir süredir yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberi, sanatçının menajeri ve yakın dostu Mert Siliv duyururken, Ürek düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

Sanat, spor ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim törende ailesini yalnız bırakmazken, sanatçının kardeşleri tabut başında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

VASİYETİNİ 2 YIL ÖNCE AÇIKLAMIŞTI: "HAYATIMDA İSTEDİĞİM EN ÇOK ŞEY"

Fatih Ürek'in vefatının ardından, sanatçının iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği vasiyeti de gündeme gelmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba" sözleriyle vasiyetini açıklamıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

Sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından mirasına ilişkin tartışmalar sürerken, kardeşler arasında kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi. Ablası Selvi Ürek, Nişantaşı'nda yaptığı açıklamada sanatçının çok sayıda kıyafet ve ayakkabısının bulunduğunu, bunların satışa çıkarılacağını söyledi. Ürek ayrıca borçlar ve maddi durumla ilgili konuşarak, mirasın bir kısmının satılıp bağışlanacağını ve aile içinde sorun olmadığını ifade etti.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"MADDİ BİRİKİMİ YOKTU, VERGİ VE KREDİ BORÇLARI VARDI"

"O kadar çok maddi birikimi yoktu, yokmuş. Hayat poliçeleri yaptırmış. Vergi ve bankalara kredi borçları vardı. 1-2 avans almış yüklü miktarda. Tabi hastalanınca onları iade etmek durumunda kaldık. Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi."

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"PARA EDECEK HER ŞEYİ SATACAĞIZ"

2. Sayfa'ya açıklama yapan Selvi Ürek, miras hakkında şu ifadeleri kullandı: "Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Hepsini satacağız... Ondan anı olarak bir bileklik aldım. Takıları vardı, bir kısmını almak isteyen aldı bir kısmı da satıldı."

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"KARDEŞLER ARASINDA SIKINTI YOK"

"Kardeşler arasında bir sıkıntı yok. Kürklerini de satacağız, ayakkabıları da çok değerli. Hepsini satıp bağışlayacağız. Miras haktır biliyorsunuz ki. Bodrum'daki evi satıp kardeşler de kendilerine birer ev alacak diyenler var."

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

Öte yandan, ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ürek'in cenazesi birçok dostunu ve sanatçı arkadaşını bir araya getirmişti. Ünlü sanatçı için törende bulunan yakın dostları ve meslektaşları duygu dolu sözlerle üzüntülerini dile getirmişti.

"HAK YEMEZDİ"

Dinçöz, acısını "Çok iyi bir dosttu, çok iyi biriydi. Hak yemeyen iyi biriydi" sözleriyle anlatmıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"KURTULDU DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Ürek'in yakın dostu Yonca Evcimik ise, "Bu kadar zaman sonra kurtuldu diye düşünüyorum" sözleriyle acısını paylaşmıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"SON GÖRDÜĞÜMDE SIMSIKI SARILIP ÖPMÜŞTÜM"

Konuşmakta zorlanan Özlem Yıldız ise, "Acımız büyük. En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm. İyi ki öpüşüm" ifadelerinde bulunmuştu.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"FATİH BİZDE ÖLMEYECEK"

Sayan ise, "En son görüştüğüm gece bol kahkahalıydı" dedi, ardından ise "Fatih bizde ölmeyecek" sözleriyle üzüntüsünü ifade etmişti.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"SON GÖREVİMİZİ YAPMAYA GELDİK

Demet Akalın, "Kimseyle küs gitmek istemiyorum diyerek" barıştığı Fatih Ürek'in cenazesine katıldı. Akalın, "Onu seven dostları olarak son görevimizi yapmaya geldik" demişti.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

Cenazesi defnedilen sanatçının mezarı başında dualar okunmuştu.

MEZARI ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Ünlü sanatçının mezarı çiçeklerle donatılmıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü sanatçının, ölmeden önce katıldığı bir programdaki konuşması da sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"HER ŞEYDEN ÇOK SIKILDIM"
Ürek, konuk olduğu yayında şunları söylemişti: "Her şeyden çok sıkıldım. İnanın sıkıldım, çok sıkıldım. Trafikten sıkıldım, insanlardan sıkıldım. İnsanlar kötüler. Kimseyi görmek istemiyorum, kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben diyorum şimdi çok mutluyum. Hepsi sahte geliyor bana gerçekten kusura bakmayın. Ben bir şey itiraf edebilir miyim

"DERİN ÖMRÜMÜN SON TÜKENİŞLERİ"
Gerçekten eğer ben sahneye devam edemezsem, bir şekilde bu hayatta olamazsam herhalde derim ömrümün son tükenişleri olur. Biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor. Dışarıdaki gibi değilim. Süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile oturuyorum. Ben çok yalnız bir adamım."

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

"YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Ürek'in katıldığı başka bir söyleşi programında ise söylediği 'Yaşamak istemiyorum' sözleri ölümüm ardından sosyal medya da gündem oldu.

Fatih Ürek'in 'Yaşamak istemiyorum' sözleri ölümün ardından gündem oldu | Video

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

FATİH ÜREK KİMDİR?

59 yaşında hayata gözlerini yuman Ürek'in hayat hikayesi merak konusu oldu.

Fatih Ürek 3 Nisan 1966'da Erzurum'da dört çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Kasap olan babası üç kız çocuğun ardından doğan oğlu için 40 büyükbaş hayvan kesmiş ve komşularına dağıtmıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

BABASI 40 HAYVAN KESTİ, ANNESİ ONA TARİHİ BİR İSİM VERDİ

Fatih Ürek'in doğumu ailede büyük sevinç yaratmış, annesi hamileyken rüyasında Fatih Sultan Mehmet'i gördüğü için oğluna Osmanlı'nın en büyük padişahlarından birinin adını vermiş; bu nedenle göbek adı da "Sultan Mehmet" olmuştu.

Fatih Ürek'İn ailesi o daha 1 yaşındayken Bursa'ya taşındı. Ne yazık ki babasının işleri kötü gitmeye başladı ve en sonunda iflas ederek dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

BABASI İFLAS EDİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Fatih Ürek, evin tek erkek çocuğu olarak daha 6 yaşında çalışmaya başlamış, sanat hayatı başlamadan önce büyük sıkıntılar çekerek kumaşçılarda, kuşçularda, mobilyacılarda, züccaciyecilerde çalışmak zorunda kalmıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

KORKUDAN FELÇ GEÇİRDİ

İflas edip zor duruma düşen babası alkol batağına düşüp annesine şiddet uygulamaya başlamıştı. Fatih Ürek çocukken bir gün babası annesini döverken korkudan felç geçirdiğini anlatmıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

Çocuk yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Ürek 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girmiş ve 20 yaşına kadar bu tiyatroda çalışmıştı. Ünlü şarkıcı Mahir Canova'dan dersler aldı ve bu yıllarda bir başka ünlü oyuncu Erkan Can da ona destek çıkarak oyunculuk kariyeri konusunda akıl hocalığı yaptı.

Tiyatroda çalışırken çok mutlu olan ancak geçimini sürdürmekte zorlanan Fatih Ürek şansını müzik sahnesinde denemeye karar verdi ve Bursa'da çeşitli mekanlarda sahneye çıkmaya başladı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

MÜZİK HAYATINA DOKUNDU, HER ŞEY DEĞİŞTİ

İlk albümü "Yaktı Yaktı" 1993 yılında piyasaya çıktı. Fantezi ve pop müzik tarzındaki şarkıları ve sahne şovlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. "Hadi Hadi", "Sus", "Hala Hala", "Hayde" gibi şarkılarıyla tanındı.

Sahne kadar ekranda da isim yapan Fatih Ürek birçok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle 2018-2020 yılları arasında "Gelinim Mutfakta" adlı yemek yarışmasının sunuculuğu ve sonraki dönemlerde farklı yarışma programlarındaki jüri/sunuculuk rolleriyle televizyon dünyasında da popüler oldu.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

MİDE AMELİYATI YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Fazla kiloları nedeniyle 2015 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası septik şok geçiren ve hayati bir tehlike atlatan Fatih Ürek hızla kilo verse de sağlığı ilk olarak o dönemde bozulmaya başlamıştı.

Fatih Ürek’in mirasında karar kesinleşti! Ablası Selvi Ürek tek tek açıkladı: Para edecek her şeyi…

TAZİYE MESAJLARI ARD ARDA GELDİ

Türk sahne ve eğlence dünyasının en renkli simalarından biri olan Fatih Ürek'in vefatı, sanat camiasını yasa boğdu. Yaklaşık üç buçuk aydır süren yaşam mücadelesini kaybeden sanatçının ardından, dostları ve meslektaşları yayınladıkları mesajlarla sadece bir müzisyeni değil, çok sevilen bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaştı.

SEDA SAYAN

"Allahın rahmeti üzerine olsun canım kardeşim Mekanın cennet olsun Fatihim"