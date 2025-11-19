Fatih Ürek’ten haber var! Menajeri son durumunu açıkladı: "Umut dolu bir bekleyiş içindeyiz"

NELER OLMUŞTU?

Fatih Ürek, 15 Ekim'de yaşadığı ani rahatsızlık sonrası yoğun bakıma alındı. Uzun süredir uyutulan Ürek, tedavi sürecinde hayati tehlikeyi atlatsa da hayranlarını endişelendiren gelişmeler yaşandı. Yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil, doktorun ilk olarak kendisini aradığını ve Ürek'in o sırada yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Erbil, "20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var" açıklamasını yaptı.