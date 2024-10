Fazıl Say’a flütçü sevgili! Fazıl Say üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor...

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlilik yolunda ilerliyor. Uzun süredir birlikte olan sevgililer Fazıl Say ile Aslıhan And, yurtiçi ve yurtdışı konserlerde de aynı sahneyi paylaşıyor.