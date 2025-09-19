Fazıl Say’dan Gazze Katliamı'na suskun sanatçılara ders gibi tepki! “Konserim iptal olmasın diye susmayın!”

Dünyanın dört bir yanında Gazze'deki katliama karşı sanatçılar birer birer isyan ederken, Türkiye'den en sert çıkış Fazıl Say'dan geldi! "Bu sessizlik utançtır" diyerek meslektaşlarını hedef alan ünlü piyanist, sahnelerinden ödül törenlerine kadar İsrail zulmünü protesto eden Yahudi sanatçılarla da aynı safta buluştu. Hannah Einbinder'den Ilan Volkov'a kadar pek çok isim Netanyahu'nun kanlı politikalarını ifşa ederken, Fazıl Say'ın çıkışı Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. Detaylar Tuba Kalçık'ın köşesinde...