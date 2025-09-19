Fazıl Say’dan Gazze Katliamı'na suskun sanatçılara ders gibi tepki! “Konserim iptal olmasın diye susmayın!”

ATV BU SEZONA DAMGA VURACAK

ATV dizileri bu sezon yine çok konuşulacak. Türkiye'nin star isimlerini bir araya getiren ATV, birbirinden güzel dizileriyle fark yaratacağa benziyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi Türk televizyonlarına damga vurmuş programının yanı sıra Esra Erol ve Oktay Kaynarca'nın programları da büyük ilgiyle takip ediliyor. ATV bu sezon da programlarının yanı sıra dizileriyle de reyting rekoru kıracak gibi görünüyor...