Trend
Galeri
Trend Magazin
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın açıklamaları gündemi belirledi! "İç temizlik kararına taraftardan tam destek"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın açıklamaları gündemi belirledi! "İç temizlik kararına taraftardan tam destek"
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ilk röportajını SABAH gazetesine verdi. Öncelikle bu özel röportajı yapmam için bana destek olan Sinan Özedincik ve Saran'ın avukatı Altın Mimir'e bir kez daha teşekkür ederim. Başkanlık odasında bizi ağırlayan yeni başkan çok önemli ve çapıcı açıklamalarda bulundu. Ayağının tozuyla Samandıra'dan geldiği gün gerçekleştirdiğimiz röportajda futbolculara dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.09.2025 06:01