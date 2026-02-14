Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Sinan Akçıl’dan Başkan Erdoğan’a Kante teşekkürü

Kış transfer döneminde kadrosunu dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, N'Golo Kanté için kulübü Al-Ittihad ile zorlu bir pazarlık sürecine girmişti.

Suudi ekibinin resmi evrakları beklenen sürede iletmemesi, görüşmelerin tıkanmasına yol açarken transferin gerçekleşmeme ihtimali camiada büyük endişe yaratmıştı.