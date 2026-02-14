Trend Galeri Trend Magazin Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Sinan Akçıl’dan Başkan Erdoğan’a Kante teşekkürü

Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Sinan Akçıl’dan Başkan Erdoğan’a Kante teşekkürü

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin, N'Golo Kanté transferi için Al-Ittihad ile yürüttüğü yoğun temaslar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece dahil olmasıyla sonuç vermişti. Bugün Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Sinan Akçıl, görüşmeden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Akçıl, paylaşımında "Kante için teşekkürlerimi ilettim, gönlünüz rahat olsun büyük Fenerbahçe taraftarı." sözlerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 08:59
Kış transfer döneminde kadrosunu dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, N'Golo Kanté için kulübü Al-Ittihad ile zorlu bir pazarlık sürecine girmişti.

Suudi ekibinin resmi evrakları beklenen sürede iletmemesi, görüşmelerin tıkanmasına yol açarken transferin gerçekleşmeme ihtimali camiada büyük endişe yaratmıştı.

Süreçte Orta Doğu temasları kapsamında devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından pürüzler giderildi ve sarı-lacivertliler nihayet mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirerek anlaşmayı resmen duyurdu.

SADETTİN SARAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da transferin resmiyet kazanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe camiasını sevince boğan gelişmelerin ardından Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sinan Akçıl, görüşmeye dair kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Akçıl, paylaşımında N'Golo Kanté transferine atıfta bulunarak, "Bugün Kante için teşekkürlerimi ilettim, gönlünüz rahat olsun büyük Fenerbahçe taraftarı." sözlerine yer verdi.

