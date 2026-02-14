Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Sinan Akçıl’dan Başkan Erdoğan’a Kante teşekkürü
Kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin, N'Golo Kanté transferi için Al-Ittihad ile yürüttüğü yoğun temaslar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece dahil olmasıyla sonuç vermişti. Bugün Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Sinan Akçıl, görüşmeden bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Akçıl, paylaşımında "Kante için teşekkürlerimi ilettim, gönlünüz rahat olsun büyük Fenerbahçe taraftarı." sözlerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 14.02.2026 08:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 08:59