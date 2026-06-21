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Fenerbahçe'nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz'da evlilik teklifi etti... "Her şeyin başladığı yer"
Fenerbahçe'nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz'da evlilik teklifi etti... "Her şeyin başladığı yer"
Fenerbahçe'nin eski Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sevgilisi Dariane'e İstanbul Boğazı'nda evlilik teklifinde bulundu. Hayatının en önemli kararı için yeniden Türkiye'ye gelen başarılı futbolcu Sebastian Szymanski, sevgilisi Dariane ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atmış oldu.
Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 10:22