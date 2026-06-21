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Fenerbahçe'nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz'da evlilik teklifi etti... "Her şeyin başladığı yer"

Fenerbahçe'nin eski Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sevgilisi Dariane'e İstanbul Boğazı'nda evlilik teklifinde bulundu. Hayatının en önemli kararı için yeniden Türkiye'ye gelen başarılı futbolcu Sebastian Szymanski, sevgilisi Dariane ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atmış oldu.

Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 10:22
Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski, sevgilisi Dariane'e İstanbul'da sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de sürdüren Polonyalı yıldız, hayatının önemli bir anı için İstanbul'a geri döndü.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde gerçekleşen romantik teklife sevgilisi Dariane "Evet" yanıtını verdi.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Dariane, parmağındaki yüzüğü gösteren fotoğrafların altına, "Her şeyin başladığı yere geri döndük, bu sefer bir yüzükle..." notunu ekledi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşım, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

PEKİ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNİ VE EŞLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

CENK TOSUN

Kasımpaşa formasıyla yeşil sahalarda ter döken milli futbolcu Cenk Tosun, özel hayatındaki mutluluğuyla da parlamaya devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle hayatını Ece Akgürbüz ile birleştiren başarılı isim, örnek aile yaşantısıyla magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Mutlu evliliklerini 2018 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Arden ve 2019 yılında dünyaya gelen kızları Alin ile taçlandıran Tosun ailesi, son olarak duygusal bir paylaşımla gündemde yer aldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

EŞİNE "KRALİÇEM" DİYEREK SESLENDİ!

Evliliklerinde tam 10 yılı deviren ünlü çift, bu özel günü romantik bir mesajla kutladı. Eşiyle çekildiği aşk dolu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Cenk Tosun, paylaşımına şu duygu yüklü notu düştü:

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

"SANA MİNNETTARIM"

"Dile kolay, 10 yıl. Sayısız anı, birlikte aşılan zorluklar ve paylaşılan mutluluklar. İyi günde de zor günde de hep yanımda olduğun için sana minnettarım. Seninle kurduğumuz bu güzel aile hayatımın en büyük gururu ve mutluluğu. Her şey seninle daha anlamlı, daha güzel. İyi ki varsın, iyi ki biziz. Nice güzel yıllara kraliçem."

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, "Milli golcüden kraliçesine jest" yorumlarını da beraberinde getirdi. İki çocuk babası başarılı futbolcunun bu romantik çıkışı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

CENGİZ ÜNDER

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralayarak kadrosuna kattığı milli gururumuz Cengiz Ünder, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Ünder uzun süredir birlikte olduğu başarılı içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı attı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

YEREBATAN SARNICI'NDAKİ ROMANTİK TEKLİF MUTLU SONLA TAÇLANDI!

Geçtiğimiz yıl tarihi atmosferde gerçekleşen o büyüleyici evlilik teklifi, dün akşam aile arasında düzenlenen zarif bir törenle nişan yüzüklerine dönüştü.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Sosyal medyanın sevilen yüzü Yenigül'ün zarafetiyle büyülediği gecede, çiftin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

FUTBOL DÜNYASI BU NİŞANDA BULUŞTU!

Sadece ailelerin değil, futbol camiasının dev isimlerinin de şahitlik ettiği tören adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Cengiz Ünder'i bu en mutlu gününde yakın dostları Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Davetlilerin sosyal medyadan paylaştığı samimi kareler, kısa sürede binlerce beğeni alarak magazin gündeminde yer aldı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Ünlü çiftin şimdiden ne zaman nikah masasına oturacağı merak edildi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

BERKE ÖZER

Kariyerine genç yaşta adım atan Berke Özer, Türkiye futbolunun parlayan kalecilerinden biri olarak kısa sürede dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Altyapıdan yükselip profesyonel arenaya adım atan Özer, milli takımdaki başarılı performansıyla da adını duyurdu.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Futbolun dışında da yeni bir döneme giren Özer, aşk hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Milli kalecinin kalbini ünlü Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Çiftin birlikteliği, Dinov'un sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Paylaşımlarda Özer'in dövmeleri dikkat çekerken, ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip ettiği de görüldü.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

Özer, geçmişte yaptığı açıklamalarda sakin ve samimi bir ilişki istediğini belirtmişti: "Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu."

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

OZAN TUFAN

Trabzonspor forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla dikkatleri çekti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı evleniyor! Sevgilisine Boğaz’da evlilik teklifi etti... Her şeyin başladığı yer

2021 yılında Rojin Tufan ile evlenen başarılı futbolcu, bir yıl sonra oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.